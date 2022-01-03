"Ти або любиш країну, або ні"
Довгун переконаний, що Ломаченко мав взяти на ринг "синьо-жовтий" прапор в бою з ганцем Річардом Коммі. Те, що Василь укутався після перемоги в стяг Білгорода-Дністровського, може неабияк відштовхнути шанувальників, переконаний чемпіон NABA.
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"Я вважаю, що Ломаченко зробив неправильно. Він боксував у "Медісон-сквер-гарден" і більшість глядачів там були українці. Які живуть там і прийшли його підтримати. Вони прийшли з прапорами України. Ломаченко мав взяти український прапор", – наголосив Довгун.
Також він натякнув, що Ломаченко не є патріотом країни.
Але, гадаю, це має бути в серці. Ти або любиш країну, або ні. А країна його підтримувала,
– додав боксер.
За словами Довгуна, Василь втратив популярність серед українських шанувальників боксу. Та додав, що у наступному поєдинку охочих відвівати бій за участі Ломаченка буде все менше.
Відсвяткував перемогу з прапором рідного міста
- Василь Ломаченко переміг ганського боксера Річарда Коммі та став володарем титулу WBO Inter-Continental.
- Після перемоги Ломаченко з'явився у ринзі з прапором, проте не звичним для останніх боїв синьо-жовтим. Стяг, яким закутався українець нагадував прапор Іспанії.
- Виявилося, що Василь святкував перемогу з прапором свого рідного міста – Білгород-Дністровського, що на Одещині.
- Такий вчинок викликав неоднозначну реакцію вболівальників.
- Володимир Кличко був одним із перших, хто негативно відреагував на цю ситуацію.
- А от інший український боксер Іван Редкач став на сторону Ломаченка.
- Також за Ломаченка заступився і промоутер Усика.