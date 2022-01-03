"Ты либо любишь страну, либо нет"

Довгун убежден, что Ломаченко должен был взять на ринг "сине-желтый" флаг в бою с ганцем Ричардом Комми. То, что Василий закутался после победы в флаг Белгорода-Днестровского, может изрядно оттолкнуть поклонников, убежден чемпион NABA.

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"Я считаю, что Ломаченко сделал неправильно. Он боксировал в "Мэдисон-сквер-гарден" и большинство зрителей там были украинцы. Которые живут там и пришли его поддержать. Они пришли с флагами Украины. Ломаченко должен был взять украинский флаг", – подчеркнул Довгун.

Также он намекнул, что Ломаченко не является патриотом страны.

Но, думаю, это должно быть в сердце. Ты либо любишь страну, либо нет. А страна его поддерживала,

– добавил боксер.

По словам Довгуна, Василий потерял популярность среди украинских поклонников бокса. И добавил, что в следующем поединке желающих отвевать бой с участием Ломаченко будет все меньше.

Отпраздновал победу с флагом родного города