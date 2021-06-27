Еще не время списывать Ломаченко

Поединок состоялся на арене "Virgin Hotels" в Лас-Вегасе (США). Промоутер украинского боксера Боб Арум прокомментировал бой и поделился впечатлениями от уровня бокса, который показал Василий Ломаченко.

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Если были какие-то сомнения, то Ломаченко доказал, что он по-прежнему является одним из лучших бойцов в мире. Он здоров и готов драться с любым легковесом,

– заявил Арум.

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