Еще не время списывать Ломаченко
Поединок состоялся на арене "Virgin Hotels" в Лас-Вегасе (США). Промоутер украинского боксера Боб Арум прокомментировал бой и поделился впечатлениями от уровня бокса, который показал Василий Ломаченко.
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Если были какие-то сомнения, то Ломаченко доказал, что он по-прежнему является одним из лучших бойцов в мире. Он здоров и готов драться с любым легковесом,
– заявил Арум.
Ломаченко нокаутировал Накатани: главное о бое
- Боксеры провели на ринге 9 раундов. Японец в середине поединка побывал в нокдауне, но поднялся на ноги. В 9 раунде все завершилось. Ломаченко с разбитым лбом отправил Накатани в нокаут, после чего судья зафиксировал победу украинца.
- После поединка первым, кто поздравил Василия, был его друг Александр Усик. Ломаченко после победы снова предложил Теофимо Лопесу провести реванш.
- Команда американца тоже заговорила о втором бое против украинского боксера. Хотя до этого наотрез отказывалась от реванша.