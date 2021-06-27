Ще не час списувати Ломаченка
Поєдинок відбувся на арені "Virgin Hotels" у Лас-Вегасі (США). Промоутер українського боксера Боб Арум прокоментував бій та поділився враженнями від рівня боксу, який показав Василь Ломаченко.
Більше про бій Ломаченко здобув ефектну перемогу над Накатані, відправивши суперника в нокаут: відео
Якщо були якісь сумніви, то Ломаченко довів, що він як і раніше є одним із найкращих бійців у світі. Він здоровий і готовий битися з будь-яким легковаговиком,
– заявив Арум.
Ломаченко нокаутував Накатані: головне про бій
- Боксери провели на ринзі 9 раундів. Японець у середині поєдинку побував у нокдауні, але підійнявся на ноги. У 9 раунді усе завершилось. Ломаченко з розбитим лобом відправив Накатані у нокаут, після чого суддя зафіксував перемогу українця.
- Після поєдинку першим, хто привітав Василя був його друг Олександр Усик. Ломаченко після перемоги знову запропонував Теофімо Лопесу провести реванш.
- Команда американця теж заговорила про другий бій проти українського боксера. Хоча до цього навідріз відмовлялась від реваншу.