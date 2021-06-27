Ще не час списувати Ломаченка

Поєдинок відбувся на арені "Virgin Hotels" у Лас-Вегасі (США). Промоутер українського боксера Боб Арум прокоментував бій та поділився враженнями від рівня боксу, який показав Василь Ломаченко.

Більше про бій Ломаченко здобув ефектну перемогу над Накатані, відправивши суперника в нокаут: відео

Якщо були якісь сумніви, то Ломаченко довів, що він як і раніше є одним із найкращих бійців у світі. Він здоровий і готовий битися з будь-яким легковаговиком,

– заявив Арум.

Ломаченко нокаутував Накатані: головне про бій