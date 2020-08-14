Обладатель титула IBF Теофимо Лопес прокомментировал поступок Ломаченко, который хотел дать денег из собственного кармана, чтобы американец все же согласился на поединок против него. Он считает такую информацию бредом.
Он заявил, что людям нужно не распространять такую информацию, если они не знают всех деталей относительно боя. Об этом сообщает
ESPN
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Вот это заявление:
Ломаченко пожалеет, что согласился на бой: тренер Лопеса о предстоящем поединке
Сложные переговоры
По словам Лопеса, он был разочарован тем, что бой все-таки состоится, но не было известно на каких именно условиях.
Он убежден, что этот бой должен был гарантированно состояться. Но нужно было расставить все точки над "и" относительно гонораров боксеров.
Люди рассказывают глупости, будто Ломаченко отказался от части гонорара, чтобы наш бой состоялся, и дал мне около 800 тысяч долларов из своего гонорара. Это все ложь,
– рассказал Лопес.
Он не переносит этот факт из-за того, что эти слухи могли восприняться так, будто Ломаченко полез в собственный карман ради американца. Лопес заявил, что не допустил бы такого развития событий и не принял бы такое предложение.
Ломаченко – Лопес: детали переговоров
Сперва Лопеса не устроил гонорар, который ему был предложен. Украинец согласился драться за 3,25 миллиона долларов, американцу предложили 1,2 миллиона долларов.
Команда Лопеса заявила, если гонорар не увеличат, тогда они проведут бой с другим соперником.
Стороны
пришли к соглашению относительно поединка. Правда, планировавшаяся на 3 октября встреча состоится 17 октября. В итоге, гонорар Теофимо составит около 2 миллионов долларов. При этом изначально планировалось 1,25 миллиона. Украинец заработает за эту встречу около 2,7 миллиона долларов.