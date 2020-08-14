Сложные переговоры

По словам Лопеса, он был разочарован тем, что бой все-таки состоится, но не было известно на каких именно условиях.

Он убежден, что этот бой должен был гарантированно состояться. Но нужно было расставить все точки над "и" относительно гонораров боксеров.

Люди рассказывают глупости, будто Ломаченко отказался от части гонорара, чтобы наш бой состоялся, и дал мне около 800 тысяч долларов из своего гонорара. Это все ложь,

– рассказал Лопес.

Он не переносит этот факт из-за того, что эти слухи могли восприняться так, будто Ломаченко полез в собственный карман ради американца. Лопес заявил, что не допустил бы такого развития событий и не принял бы такое предложение.