Складні перемовини

За словами Лопеса, він був розчарований тим, що бій таки відбудеться, але не було відомо на яких саме умовах.

Він переконаний, що цей бій мав гарантовано відбутись. Але потрібно було розставити всі крапки над "І" щодо гонорарів боксерів.

Люди розповідають дурниці, начебто Ломаченко відмовився від частини гонорару, щоб наш бій відбувся та дав мені близько 800 тисяч доларів зі свого гонорару. Це все брехня,

– розповів Лопес.