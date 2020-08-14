Володар титулу IBF Теофімо Лопес прокоментував вчинок Ломаченка, який хотів витягнути гроші з власної кишені, щоб американець таки погодився на поєдинок проти нього. Він вважає таку інформацію маячнею.
Він заявив, що людям потрібно не розповсюджувати таку інформацію, якщо вони не знають всіх деталей щодо бою. Про це повідомляє
ESPN
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Оце так заява:
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Складні перемовини
За словами Лопеса, він був розчарований тим, що бій таки відбудеться, але не було відомо на яких саме умовах.
Він переконаний, що цей бій мав гарантовано відбутись. Але потрібно було розставити всі крапки над "І" щодо гонорарів боксерів.
Люди розповідають дурниці, начебто Ломаченко відмовився від частини гонорару, щоб наш бій відбувся та дав мені близько 800 тисяч доларів зі свого гонорару. Це все брехня,
– розповів Лопес.
Він не переносить цей факт через те, що ці чутки могли сприйнятись ніби Ломаченко поліз у власну кишеню заради американця. Лопес заявив, що не допустив би такого розвитку подій та не прийняв би таку пропозицію.
Ломаченко – Лопес: деталі перемовин
Спершу Лопеса не влаштував гонорар, який йому було запропоновано. Українець погодився битися за 3,25 мільйона доларів, американцю запропонували 1,2 мільйона доларів.
Команда Лопеса заявила, якщо гонорар не збільшать, тоді вони проведуть бій з іншим суперником.
Сторони таки
дійшли угоди щодо поєдинку. Правда, зустріч, що планувалася на 3 жовтня відбудеться 17 жовтня. У підсумку, гонорар Теофімо складе близько 2 мільйонів доларів. При цьому спочатку планувалося 1,25 мільйона. Українець заробить за цю зустріч близько 2,7 мільйона доларів.