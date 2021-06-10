Ломаченко больше не будет просить реванш у Лопеса

Василий Ломаченко откровенно рассказал, почему отказался от попыток уговорить Теофимо Лопеса провести бой-реванш. Украинский боксер уверен, что американец поднимется в весе.

Больше нет смысла

В октябре 2020 года Василий Ломаченко потерпел болезненное поражение от Теофимо Лопеса. Украинец устоял на ногах все 12 раундов, но выглядел слишком блекло, чтобы победить. После этого украинская команда просила соперника провести бой-реванш, но позиция американцев была принципиальной.

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Теперь Ломаченко уже и сам не горит желанием второй раз выйти на ринг против своего обидчика. Хотя у украинского боксера еще есть цель стать абсолютным чемпионом мира.

Я не хочу просить Лопеса о реванше, ведь он и его отец знают, что это был очень близкий бой. Они знают, что произойдет, если они дадут мне реванш. Поэтому они хотят подняться в первый полусредний вес,

– заявил Ломаченко.

"Лопес победил в нашем поединке и забрал у меня три пояса. Четвертый титул принадлежал ему, так что он, несомненно, абсолютный чемпион мира. Чемпионство Хейни – это политика WBC. Мне все равно", – сказал украинский боксер.