Більше немає сенсу

У жовтні 2020 року Василь Ломаченко зазнав болючої поразки від Теофімо Лопеса. Українець встояв на ногах усі 12 раундів, але виглядав занадто блякло, щоб перемогти. Після цього українська команда просила суперника провести бій-реванш, але позиція американців була принциповою.

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Тепер Ломаченко вже й сам не горить бажання вдруге вийти на ринг проти свого кривдника. Хоча в українського боксера ще є мета стати абсолютним чемпіоном світу.

Я не хочу просити Лопеса про реванш, адже він і його батько знають, що це був дуже близький бій. Вони знають, що станеться, якщо вони дадуть мені реванш. Тому вони хочуть піднятися в першу напівсередню вагу,

– заявив Ломаченко.

"Лопес переміг у нашому поєдинку і забрав у мене три пояси. Четвертий титул належав йому, так що він, безсумнівно, абсолютний чемпіон світу. Чемпіонство Хейні – це політика WBC. Мені все одно", – сказав український боксер.