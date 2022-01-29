Ломаченко близок к бою с Камбососом: украинец готов пойти на уступки
Источник:Sports Illustrated
Команда абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа-младшего (20-0, 10 КО) обсуждает с компанией Top Rank соглашение о поединке с экс-чемпионом мира в трех дивизионах Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).
Сообщается, что другой претендент, Девин Хейни, не может договориться по финансовым условиям, тогда как Ломаченко готов потерять деньги, чтобы получить шанс завоевать титулы, поэтому промоутеры украинца приблизились к соглашению.
К слову Понадобится армия, – Камбосос жестко ответил промоутеру о бое с Ломаченко
Правда, еще одним кандидатом называют Райана Гарсию. Популярный в США Гарсия может обеспечить Камбососу больше денег за бой, а также представляет меньшую угрозу, чем Ломаченко.
Бой с Ломаченко будет включать пункт о реванше. Камбосос решил не повторять ошибку Васи и Теофимо Лопеса, оставив себе еще один шанс на случай поражения.
Хейни – Камбосос – Ломаченко: что известно
- После двух успешных поединков в 2021-м году Ломаченко хотел бы вернуть титулы, которые потерял в бою с Теофимо Лопесом.
- Джордж Камбосос, который теперь владеет этими поясами, раньше говорил о шансе для Василия. Австралиец включил украинца в список потенциальных соперников.
- Ранее сообщалось, что команда украинского боксера уже начала переговоры со стороной абсолютного чемпиона мира. Однако в эту двойку активно вмешивается Девин Хейни. Боксер не поднялся в весовой категории и хочет официально подраться с австралийцем.