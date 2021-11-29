Ломаченко – Беринчик: промоутер Красюк прокомментировал потенциальный бой

Александр Красюк, промоутер Дениса Беринчика, прокомментировал сайту 24 канала потенциальный бой против Василия Ломаченко. Оба боксера высоко расположены в рейтинге WBO и могут определить официального претендента на титул.

Красюк оценил бой Ломаченко – Беринчик

До недавнего времени в легком весе была стагнация, ведь Теофимо Лопес больше года не проводил защиту титулов. Но 28 ноября Лопес потерял титулы, проиграв Джорджу Камбососу.

Кстати У Беринчика такая карма, – Красюк о чемпионском бое непобедимого украинца

Камбосос являлся официальным претендентом по линии IBF. Следовательно, следующие в очереди в защиту WBO и WBA. Титул WBC у Девина Хейни, ведь Камбосос отобрал у Лопеса статус "франчайзингового" чемпиона WBC.

В настоящее время Ломаченко удерживает первое место в рейтинге WBO, когда Денис Беринчик – третий. Между двумя украинцами разместился Камбосос.

По всей вероятности, Ломаченко может стать официальным претендентом. Также существует вероятность того, что WBO обяжет Ломаченко и Беринчика определить официального претендента.

Александр Красюк положительно оценивает потенциальный бой Беринчик – Ломаченко. "Было бы супер", – прокомментировал Красюк вероятную встречу боксеров.

По словам промоутера, встреча Беринчика и Ломаченко могла бы состояться в Великобритании.

Не знаю… Может, и для Великобритании, почему бы и нет? Ломаченко дрался там, у него есть фанатская база. Великобритания – это совсем другой мир. Там происхождение боксера имеет второстепенное значение. Там любят настоящих бойцов и чемпионов. Совершенно иначе относятся,

– заявил Красюк.

Следующие поединки Ломаченко и Беринчика