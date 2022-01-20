Лома уже имел шанс, – Хейни дерзко обратился к промоутеру украинца
Источник:твиттер Девина Хейни
Американского боксера Девина Хейни возмутило недавно заявление промоутера Василия Ломаченко. Спортсмен убежден, что в будущем именно он должен выйти на ринг против австралийца Джорджа Камбососа.
Хейни настаивает на своем
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум оценил перспективы предстоящего поединка Камбососа против Ломаченко и Хейни. Он подчеркнул, что австралиец в предстоящем поединке должен встретиться именно с украинцем.
К теме Промоутер Ломаченко рассказал, почему Камбосос должен выйти на ринг против украинца
По мнению промоутера, Василий является более узнаваемым, кстати, не только в Австралии, но и вообще во всем мире. А что касается американского боксера, то Боб заявил, что на родине Камбососа его никто не знает.
Девин отреагировал на заявление специалиста в своей сети.
Заткнись, Боб. Лома уже имел шанс,
– написал Хейни в своем твиттере.
Кто станет следующим соперником Камбососа
- В ноябре 2021-го года австралиец Джордж Камбосос сенсационно победил Лопеса и отобрал у него чемпионские титулы.
- После того, как в декабре Ломаченко победил Ричарда Комми, австралиец включил украинца в список потенциальных соперников.
- Однако следующим соперником австралийца может стать Джервонта Дэвис.
- На бой против Камбососа претендует чемпион мира по версии WBC Девин Хейни. Его команда во главе с промоутером Эдди Хирном тоже начала переговоры с австралийцем.
- Камбосос рассказал, что следующий поединок может состояться уже в мае 2022-го года. Он назвал Ломаченко и Хейни своими потенциальными соперниками.