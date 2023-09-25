В или для ВСУ: ЛНЗ собрал средства на матче с Динамо на нужды подразделения экс-вратаря клуба

В субботу, 23 сентября, черкасский ЛНЗ принимал на своем поле киевское Динамо. Это была первая встреча между клубами и хозяева поля смогли конвертировать такое событие в ощутимую помощь для ВСУ.

Футбольный клуб ЛНЗ с начала сезона-2023/2024 инициировал помощь Третьей Отдельной Штурмовой Бригады Второго Штурмового Батальона, в котором служит его экс-вратарь Евгений Панченко. Перед домашними матчами продаются благотворительные билеты, средства из которых идут на нужды этих воинов.

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Важная помощь от ЛНЗ

В матче против Динамо удалось собрать самую большую сумму за все время сборов этой инициативы. Несмотря поражение 2:4 черкасскому клубу есть чем гордиться. Он реализовал благотворительные билеты на 253 тысячи гривен. Сообщается, что все собранные средства пойдут на приборы ночного видения для бронированных машин М117 для эвакуации и завода на позиции штурмовиков.

С начала чемпионата инициатива направлена на передачу всех средств бригаде Евгения Панченко, экс-вратаря ЛНЗ. Военные формируют запрос на приобретение необходимого оборудования для эффективной работы на фронте.



Футбольный клуб ЛНЗ направит все средства на закупку для наших защитников. В ближайшее время покажем, куда ушли деньги. Слава Украине! Безграничное уважение ВСУ!

– говорится в заявлении клуба.

Отметим, что после 8 туров дебютант УПЛ занимает 12 место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Что известно о Евгении Панченко

Уроженец Черкасс и воспитанник местной СДЮШОР, за которую выступал до 2013 года. Играл за молодежные команды Севастополя и Металлиста, после чего вернулся домой и выступал на аматорском уровне в чемпионате Черкасской области. Благодаря своей игре заслужил приглашение в перволиговый Черкасский Днепр, откуда и перешел в ЛНЗ. Был на контракте с клубом до 2022 года.