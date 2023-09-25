Футбольный клуб ЛНЗ с начала сезона-2023/2024 инициировал помощь Третьей Отдельной Штурмовой Бригады Второго Штурмового Батальона, в котором служит его экс-вратарь Евгений Панченко. Перед домашними матчами продаются благотворительные билеты, средства из которых идут на нужды этих воинов.
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Важная помощь от ЛНЗ
В матче против Динамо удалось собрать самую большую сумму за все время сборов этой инициативы. Несмотря поражение 2:4 черкасскому клубу есть чем гордиться. Он реализовал благотворительные билеты на 253 тысячи гривен. Сообщается, что все собранные средства пойдут на приборы ночного видения для бронированных машин М117 для эвакуации и завода на позиции штурмовиков.
С начала чемпионата инициатива направлена на передачу всех средств бригаде Евгения Панченко, экс-вратаря ЛНЗ. Военные формируют запрос на приобретение необходимого оборудования для эффективной работы на фронте.
Футбольный клуб ЛНЗ направит все средства на закупку для наших защитников. В ближайшее время покажем, куда ушли деньги. Слава Украине! Безграничное уважение ВСУ!
– говорится в заявлении клуба.
Отметим, что после 8 туров дебютант УПЛ занимает 12 место в турнирной таблице, набрав 7 очков.