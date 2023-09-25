Полный сенсаций тур
В чемпионате Украины 2023-2024 завершился 8 тур. Уикенд обошелся без перенесенных матчей и принес лишь одно удаление. Снова наказание получил игрок Шахтера (Ракицкий), это уже пятая красная для дончан в сезоне, пишет 24 канал.
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В восьми встречах уикенда было забито 23 гола. Это в среднем 2,87 мяча за матч, что является хорошим показателем. При этом две игры вообще обошлись без голов, в то время как в трех было забито 5+ голов. Все результаты тура выглядят следующим образом:
- Оболонь – Верес 0:0
- Александрия – Черноморец 1:5
- ЛНЗ – Динамо 2:4
- Полесье – Минай 2:1
- Ворскла – Кривбасс 1:4
- Рух – Шахтер 1:1
- Заря – Днепр-1 0:1
- Металлист 1925 – Колос 0:0
Основные моменты 8 тура
Главной неожиданностью тура следует назвать осечку Шахтера во Львове. Команда ван Леувена снова не поразила, хотя и была близка к победе. Рух спасла пушка от Слюбика, а также неоднозначное удаление Ракицкого.
Кривбасс и Черноморец продолжают удивлять футбольное сообщество. Команды уверенно разгромили на выезде крепкие Ворсклу и Александрию соответственно и закрепились в топ-тройке.
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Впрочем, по потерянным очкам лидером УПЛ является Динамо, которое имеет целых три матча в запасе по сравнению с первым Шахтером. В этот раз команда Мирчи Луческу устроила феерию на поле ЛНЗ, перестрелив черкасский клуб.
В центральном матче тура первую победу во главе Днепра-1 одержал Юрий Максимов. Его команда минимально обыграла Зорю, которая посреди недели играла в Лиге конференций. Дела луганчан плохи, команда уже в зоне вылета.
Там же находится и Минай, отдавший Полесью волевую победу. Команда Владимира Шарана остается единственной в чемпионате, которая еще не выигрывала. Зато клуб из Житомира закрепился на четвертой строчке.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|8
|5
|3
|0
|16-8
|18
|2
|Кривбасс
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|3
|Черноморец
|8
|5
|0
|3
|15-10
|15
|4
|Полесье
|8
|5
|0
|3
|12-6
|15
|5
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|16-8
|12
|6
|Рух
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|7
|Металлист 1925
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|8
|Колос
|8
|2
|4
|2
|6-7
|10
|9
|Днепр-1
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|10
|Ворскла
|7
|3
|0
|4
|8-14
|9
|11
|Александрия
|8
|2
|2
|4
|5-12
|8
|12
|ЛНЗ
|8
|2
|1
|5
|8-12
|7
|13
|Оболонь
|8
|1
|3
|4
|4-10
|6
|14
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|15
|Заря
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|16
|Минай
|8
|0
|3
|5
|6-17
|3
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Максим Задерака (Кривбасс) – 4
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 4
- Виталий Буяльский (Динамо) – 3
- Владислав Ванат (Динамо) – 3
- Юрий Климчук (Рух) – 3
- Алексей Кащук (Шахтер) – 3
- Даниил Бескоровайный (Кривбасс) – 3
- Илья Квасница (Рух) – 3
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 3
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 3
- Максим Прядун (ЛНЗ) – 3
Расписание 9 тура чемпионата Украины
- 30 сентября (суббота), 15:00. Верес – ЛНЗ
- 30 сентября (суббота), 17:00. Шахтер – Ворскла
- 30 сентября (суббота), 19:00. Черноморец – Заря
- 1 октября (воскресенье), 13:00. Минай – Оболонь
- 1 октября (воскресенье), 15:00. Кривбасс – Рух
- 1 октября (воскресенье), 17:00. Колос – Полесье
- 1 октября (воскресенье), 19:00. Динамо – Александрия
- 2 октября (понедельник), 17:00. Днепр-1 – Металлист 1925