ЛНЗ – Динамо 1:2

Гол: Бойко, 61 – Бражко, 3, Ярмоленко, 72

ЛНЗ и Динамо провели встречу в рамках 8-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "бело-синие". "Производители семян", в свою очередь, сели на пороховую бочку, пишет 24 Канал.

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Сложно с аутсайдером

Столичный клуб, лишившийся места на еврокубковой арене, смело может сконцентрироваться на чемпионате Украины. Единственный шанс для реабилитации "бобров" – получение чемпионства в УПЛ, за что киевляне активно взялись. ЛНЗ же поставил перед собой не столь высокую цель, а именно – не вылететь из элитного дивизиона. Пока Динамо ближе к реализации задуманного.

"Бело-синие" уже с первых минут бросились атаковать дебютанта УПЛ, и, к счастью для киевлян, им сразу это принесло вожделенное. На 3-й минуте встречи талантливый Владимир Бражко, занявший место в основном составе Динамо после ухода капитана Сергея Сидорчука ( регулярно выступает в Бельгии ), забил свой первый гол в футболке "бобров". Опорник, которого никто не встречал, с дальней дистанции нанес мощный удар по воротам оппонента, попав под левую стойку.

Киевляне продолжили контролировать игру, давив на черкасский коллектив, однако в середине первого тайма "производителям семян" удалось выровнять игру и продемонстрировать свои умения столичному клубу. В частности, самым активным в составе ЛНЗ был Владислав Наумец, однако отличиться вингера мешали либо Георгий Бущан, либо не точные удары.

Во втором тайме черкасский коллектив не сбавил в темпе, а продолжил добиваться своего, навязывая борьбу Динамо. "Бобры" уже не действовали так активно, потеряв статус фаворита, поэтому команды поочередно совершали атаки на ворота друг друга. Один из штурмов "производителей" принес команде гол. На 61-й минуте Александр Караваев сыграл рукой в собственной штрафной площадке, за что его команду наказали одиннадцатиметровым ударом. Пенальти уверенно реализовал Виталий Бойко.

После сравненного счета у команд не пропало желание к победе, поэтому коллективы не сбавили темп игры. Но вот качественнее были атаки в Динамо. На 72-й минуте лидер киевлян Андрей Ярмоленко в своем привычном стиле вывел "бобров" вперед, подделав мяч себе левую ногу и пробив в дальний угол. ЛНЗ сразу бросилось отыгрываться, но вот через мгновение арбитр поставил пенальти уже в ворота "производителей семян", которые уверенно забил Виталий Буяльский.

Капитан Динамо мог подумать таким образом, убив надежды черкасского клуба и поставил точку в игре. Но вот "производители семян" все же до конца питали надежду. В частности, появившийся на замене Максим Прядун продемонстрировал качества "джокера" уже в компеносваное время оказался лучшим в верховой борьбе, однако под самый занавес матча киевляне выбежали в атаку, а Назарий Волошин закатил мяч в пустые ворота соперника, окончательно закрыв матч.

Итак, Динамо снова побеждает в УПЛ, поднявшись на 4-ю строчку чемпионата (12 очков в активе), однако имея еще 3 матча в запасе. Если якины торжествуют у всех троих, то выйдут на первое место в чемпионате Украины. ЛНЗ, в свою очередь, опустился на 11-м займе (7 баллов), однако у команд из подвала турнирной таблицы также есть несколько матчей в запасе, поэтому "производители семян" могут оказаться в зоне вылета.

Кстати говоря. Следующий свой матч Динамо проведет с Оболонью в Кубке Украины, а ЛНС в рамках УПЛ сыграет с Вересом.