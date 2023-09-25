Футбольний клуб ЛНЗ з початку сезону-2023/2024 започаткував ініціативу допомоги Третій Окремій Штурмовій Бригаді Другого Штурмовому Батальйону, в якому служить його ексворотар Євген Панченко. Перед домашніми матчами продаються благодійні квитки, кошти з яких йдуть на потреби саме цих воїнів.

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Важлива допомога від ЛНЗ

У матчі проти Динамо вдалося зібрати найбільшу суму за весь час зборів цієї ініціативи. Попри поразку 2:4 черкаському клубу є чим пишатися. Він реалізував благодійних квитків на 253 тисячі гривень. Повідомляється, що всі зібрані кошти підуть на прилади нічного бачення для броньованих машин М117 для евакуації та заводу на позиції штурмовиків.

З початку чемпіонату ініціатива спрямована на передачу всіх коштів бригаді Євгена Панченка, ексворотаря ЛНЗ. Військові формують запит на придбання необхідного обладнання для ефективної роботі на фронті.



Футбольний клуб ЛНЗ спрямує всі кошти на закупівлю для потреб наших захисників. Найближчим часом покажемо, куди пішли гроші. Слава Україні! Безмежна повага ЗСУ!

– йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що після 8 турів дебютант УПЛ наразі посідає 12 місце в турнірній таблиці, набравши 7 очок.

Що відомо про Євгена Панченка

Уродженець Черкас та вихованець місцевої СДЮШОР, за яку виступав до 2013 року. Грав за молодіжні команди Севастополя та Металіста, після чого повернувся додому й виступав на аматорському рівні у чемпіонаті Черкаської області. Завдяки своїй грі заслужив запрошення у першоліговий Черкаський Дніпро, звідки й перейшов у ЛНЗ. Був на контракті з клубом до 2022 року.