Экс-футболист сначала вступил в территориальную оборону Киева, а уже впоследствии сменил ее на службу в рядах ВСУ. Такой поступок не оценил его отец. Он живет в Курске, не осудил действия власти и сказал слова, поставившие крест в общении с сыном.

Читайте также "Больше не пишите мне помочь кенту": Алиев шокировал подробностями об ужасном состоянии Милевского

Общение после непутевых слов отца стало невозможным для Алиева

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему именно перестал общаться с родителями. Решающим стал разговор с отцом, заявившим, что россияне напали на Украину, чтобы убивать каких-то воображаемых бандеровцев и фашистов, и это, по его мнению, нормально.

С 28 февраля я не общаюсь с родителями вообще. Только можем поздравить друг друга с днем рожденья, с праздником. Не более. Конечно, это неправильно. Не то, чтобы они топили за Россию, но те слова, которые они мне сказали 28 февраля…



Мой отец – бывший военный. Он знает, что в Украине живет его сын, его внук и внучка, знает, что на нас начали лететь ракеты. А он говорит, что россияне сюда пришли убивать бандеровцев и фашистов. После этого я сказал, что отца для меня больше не существует,

– сказал Алиев.

Отметим, что 24 августа 2022 года Александр Алиев получил отличие за службу Украины, а также заявлял, что будет служить до окончательной победы.

Краткая справка об Александре Алиеве

Родился в городе Хабаровск. В 1999 году в 14-летнем возрасте сменил Россию на Украину. Футболист перешел из Академии Спартака в "Динамо" и взял украинское гражданство.



Футбольное имя сделал благодаря выступлениям в Динамо, за которое провел 132 матча, забив 30 голов и отдав 27 ассистов. Также играл за Днепр и запорожский Металлург, выступал в России за Анжи и Локомотив и еще 9 матчей провел в составе футбольного клуба Тараз из Казахстана.



Играл за все юношеские и молодежные сборные Украины, начиная с U-17, а за главную национальную команду провел 28 матчей и забил 6 голов. 1 января 2021 повесил бутсы на гвоздь.