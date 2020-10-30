"Ливерпуль" 31 октября на собственном поле будет принимать "Вест Хэм" в 7-м туре АПЛ. Букмекеры оценили шансы клубов на победу в этом матче.

Ливерпуль – Вест Хэм: прогноз

В новом сезоне "Ливерпуль" показывает не слишком яркую игру, но свои нужные очки добавляет в свою копилку. В прошлом матче команда Клоппа минимально победила дома "Шеффилд Юнайтед" 2:1, пишет 24 канал.

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После шести туров "красные" занимают 2-е место, расположившись сразу за спиной у "Эвертона", который неожиданно лидирует в таблице. Правда, обе команды имеют одинаковое количество очков – по 13, но "Эвертон" с лучшей разницей мячей опережает "мерсисайдцев".

"Вест Хэм" Ярмоленко в прошлом матче в АПЛ сыграл в ничью с "МанСити" Зинченко 1:1. Правда оба украинца этот матч начали на скамейке запасных. И на поле вышли уже тогда, когда все голы в матче были забиты.

"Молотобойцы" начали сезон с двух подряд поражений, но потом взяли себя в руки и поднялись в таблице на 12-е место. Команда Мойеса сначала обыграла "Вулверхэмптон" и "Лестер", а затем отобрала очки не только у "МанСити", но еще и у "Тоттенхэма".

В прошлом сезоне команды дважды выходили на одно поле, где "Ливерпуль" два раза уходил с поля победителем – 2:0 и 3:2.

Матч 7-го тура АПЛ "Ливерпуль" – "Вест Хэм" состоится 31 октября в 19:30.

Прогноз от Marathonbet

Букмекеры считают, что победу в матче будут праздновать футболисты "Ливерпуля". На их успех в матче стоит коэффициент 1,43. А вот на победу команды Ярмоленко можно сделать ставку с коэффициентом 8,30. Ничья в этом центральном поединке тура АПЛ оценена в 5,50.

Отметим, что у Marathonbet на этот поединок – нулевая маржа. Это значит, что именно здесь самые высокие коэффициенты на любой итог матча.

Вероятность, что встреча может завершиться со счетом 2:1 в пользу команды Клоппа – 7,50. На минимальную победу "Вест Хэма" 0:1 стоит коэффициент 28,00.

Английские болельщики смогут увидеть первый гол в исполнении Салаха из "Ливерпуля" – 3,20. А в составе гостей результативным ударом во встрече сможет отличиться Алье – 6,10. На гол украинца Ярмоленко стоит коэффициент 8,00.

На то, что обе команды смогут отличиться в матче, – коэффициент 1,59.