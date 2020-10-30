"Ліверпуль" 31 жовтня на власному полі прийматиме "Вест Хем" у 7-му туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси клубів на перемогу у цьому матч.

Ліверпуль – Вест Хем: прогноз

У новому сезоні "Ліверпуль" показує не надто яскраву гру, але свої потрібні очки додає у свою скарбничку. У минулому матчі команда Клоппа мінімально перемогла вдома "Шеффілд Юнайтед" 2:1, пише 24 канал.

Читайте також: Чому в Marathonbet найнижча маржа серед букмекерів і як це впливає на суму виграшу

Після шести турів "червоні" посідає 2-ге місце, розташувавшись одразу за спиною у "Евертона", який несподівано лідирує у таблиці. Щоправда, обидві команди мають однакову кількість очок – по 13, але "Евертон" із кращою різницею м'ячів випереджає "мерсисайдців".

"Вест Хем" Ярмоленка у минулому матчі в АПЛ зіграв у нічию з "МанСіті" Зінченка 1:1. Правда обоє українців цей матч розпочали на лаві запасних. І на поле вийшли вже тоді, коли всі голи в матчі було забито.

"Молотобійці" розпочали сезон із двох поспіль поразок, але потім взяли себе у руки та підійнялись у таблиці на 12-те місце. Команда Моєса спершу переграла "Вулверхемптон" та "Лестер", а згодом не лише відібрала очки у "МанСіті", а ще й у "Тоттенхема".

У минулому сезоні команди двічі виходили на одне поле, де "Ліверпуль" два рази йшов з поля переможцем – 2:0 та 3:2.

Матч 7-го туру АПЛ "Ліверпуль" – "Вест Хем" відбудеться 31 жовтня о 19:30

Прогноз від Marathonbet

Букмекери вважають, що перемогу у матчі святкуватимуть футболісти "Ліверпуля". На їх успіх у матчі стоїть коефіцієнт 1,43. А от на звитягу команди Ярмоленка можна зробити ставку з коефіцієнтом 8,30. Нічия у цьому центральному поєдинку туру АПЛ оцінена у 5,50.

Відзначимо, що у Marathonbet на цей поєдинок – нульова маржа. Це означає, що саме тут найвищі коефіцієнти на будь-який підсумок матчу.

Ймовірно, що зустріч може завершитись із рахунком 2:1 на користь команди Клоппа – 7,50. На мінімальну перемогу "Вест Хема" 0:1 стоїть коефіцієнт 28,00.

Англійські вболівальники зможуть побачити перший гол у виконанні Салаха з "Ліверпуля" – 3,20. А у складі гостей результативним ударом у зустрічі зможе відзначитись Альє – 6,10. На гол українця Ярмоленка стоїть коефіцієнт 8,00.

На те, що обидві команди зможуть відзначитись у матчі є коефіцієнт 1,59.