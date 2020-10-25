"Ливерпуль" сумел одержать первую победу в трех матчах АПЛ сезона 2020/2021. "Мерсисайдцы" не без проблем победили скромный "Шеффилд Юнайтед".

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 2:1

Голы: Фирмино, 41, Жота, 64 – Берге, 13 (п)

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Уже на старте матча хозяева могли открыть счет, пишет 24 канал. Робертсон вертикальной передачей нашел Мане, на которого выбежал голкипер. Мане прострелил в сторону пустых ворот, но Салах не успел на пас партнера.

Ответ гостей был результативным. Фабинью в штрафной сбил Макберни – пенальти. Удар с отметки четко выполнил Берге.

"Ливерпуль" сравнял счет в конце тайма. Мане после подачи с правого фланга пробил головой. Ремсдейл парировал удар сенегальца, но ничем не смог помочь, когда мяч в пустые ворота переправил Фирмино.

После перерыва победу "Ливерпулю" принес новичок Жота. Португалец замкнул навес Мане с левого фланга точным ударом головой.

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед видеообзор