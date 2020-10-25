"Ливерпуль" спасся от очередной неудачи и вырвал победу у "Шеффилд Юнайтед": видео
"Ливерпуль" сумел одержать первую победу в трех матчах АПЛ сезона 2020/2021. "Мерсисайдцы" не без проблем победили скромный "Шеффилд Юнайтед".
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 2:1
Голы: Фирмино, 41, Жота, 64 – Берге, 13 (п)
Смотрите также: "Манчестер Юнайтед" и "Челси" не смогли определить более сильного на "Олд Траффорд"
Уже на старте матча хозяева могли открыть счет, пишет 24 канал. Робертсон вертикальной передачей нашел Мане, на которого выбежал голкипер. Мане прострелил в сторону пустых ворот, но Салах не успел на пас партнера.
Ответ гостей был результативным. Фабинью в штрафной сбил Макберни – пенальти. Удар с отметки четко выполнил Берге.
"Ливерпуль" сравнял счет в конце тайма. Мане после подачи с правого фланга пробил головой. Ремсдейл парировал удар сенегальца, но ничем не смог помочь, когда мяч в пустые ворота переправил Фирмино.
После перерыва победу "Ливерпулю" принес новичок Жота. Португалец замкнул навес Мане с левого фланга точным ударом головой.
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед видеообзор