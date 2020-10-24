В субботу, 24 октября, в матче между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити" состоялось украинское дерби. Друг против друга сыграли "молотобоец" Андрей Ярмоленко и "горожанин" Александр Зинченко.

Вест Хэм – Манчестер Сити 1:1

Голы: Антонио, 18 – Фоден, 51

Правда, оба украинца этот матч начали на скамейке запасных. И на поле вышли уже тогда, когда все голы в матче были забиты.

К теме: В сборную Украины вызвали 32 футболистов: имена

Открыть счет в этой игре удалось хозяевам. На 18-й минуте Цоуфал навесил с фланга на Антонио и нападающий "Вест Хэма" пробил в падении через себя. Его в это время оберегал драгоценный новичок "Мансити" Диас, но ничего поделать против соперника он не сумел.

Сравнять счет в матче "Манчестер Сити" удалось уже после перерыва. Сделал это вышедший на замену Фоден. При этом полузащитник заменил Агуэро и провел этот матч на позиции нападающего. Канселу прорвался по флангу и прострелил. Фоден первым касанием принял мяч (хотя и сделал это довольно неуклюже), а уже вторым – нанес удар с разворота точно в угол ворот.

Сразу после этого на поле вышел Ярмоленко. Но чем-то помочь своей команде он не сумел.

На последние 12 минут матча на левый фланг защиты "Мансити" вышел Зинченко. Он как раз играл против Ярмоленко. Но ничем особенным в этом матче ему отличиться не удалось.

Матч так и закончился вничью 1: 1.