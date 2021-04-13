Ливерпуль – Реал: где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Поединок Ливерпуль – Реал состоится на стадионе "Энфилд". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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По телевидению матч Лиги чемпионов покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:50.

Поединку на канале "Футбол 2" будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты и приглашенные гости будут обсуждать этот матч.

Онлайн матч Ливерпуль – Реал можно посмотреть на платформе Oll.tv. Но доступ к трансляции платный и требует регистрации.

На сайте канала "Футбол" можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляции матчей на один месяц обойдется от 109 гривен в месяц (в зависимости от наполненности пакета).

Также матч Ливерпуль – Реал можно смотреть онлайн и на сервисе Megogo. Для этого необходимо иметь подписку "Максимальная", стоимость которой составляет 197 гривен в месяц.

Реал выиграл в первом поединке в Мадриде со счетом 3:1. В ответном матче Ливерпулю нужно забивать минимум дважды, чтобы не вылететь из турнира.