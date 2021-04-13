Онлайн матч Ліверпуль – Реал можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Поєдинку на каналі "Футбол 2" передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості обговорюватимуть цей матч.

Також матч Ліверпуль – Реал можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього необхідно матиму підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.

Реал виграв у першому поєдинку в Мадриді з рахунком 3:1. У матчі-відповіді Ліверпулю потрібно забивати мінімум двічі, щоб не вилетіти з турніру.