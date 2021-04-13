Камбэк после выездных поражений с разницей в 2 гола

Никто другой не знает так много о камбэке, как Ливерпуль. Благодаря воле к победе мерсисайдцы выигрывали Лигу чемпионов в 2005 году, выходили в финал ЛЧ после поражения Барселоне со счетом 3:0 и устраивали настоящую драму с Боруссией Дортмунд в Лиге Европы.

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УЕФА привел несколько примеров, когда команды отыгрывались после поражений на выезде с разницей в два гола.

Атлетико – Ювентус 2:0

Ювентус – Атлетико 3:0

2018/19, 1/8 финала

Вольфсбург – Реал 2:0

Реал – Вольфсбург 3:0

2015/16, четвертьфинал

Порту – Бавария 3:1

Бавария – Порту 6:1

2014/15, четвертьфинал

ПСЖ – Челси 3:1

Челси – ПСЖ 2:0

2013/14, четвертьфинал

Олимпиакос – Манчестер Юнайтед 2:0

Манчестер Юнайтед – Олимпиакос 3:0

2013/14, 1/8 финала

Милан – Барселона 2:0

Барселона – Милан 4:0

2012/13, 1/8 финала

Наполи – Челси 3:1

Челси – Наполи 4:1 (доп. время)

2011/12, 1/8 финала

Реал – Монако 4:2

Монако – Реал 3:1

2003/04, четвертьфинал

Челси – Барселона 3:1

Барселона – Челси 5:1 (доп. время)

1999/00, четвертьфинал

Ливерпуль – Реал: прогноз Favbet

Забитый в Мадриде гол позволяет Ливерпулю оставаться в игре и строить стратегию на поединок. По сравнению с матчем против Барселоны, когда "мерсисайдцы" уступили на "Камп Ноу" со счетом 3:0, Ливерпулю есть что терять.

Очевидно, что любой команде сложно быть фаворитом в игре с хозяином "Энфилда". Следовательно, несмотря на плохую форму, Ливерпуль является фаворитом поединка с Реалом.

Победу подопечных Юргена Клоппа в основное время букмекеры оценивают коэффициентом 2,06. У Реала несколько худшие шансы снова обыграть "красных". Победу "сливочных" в основное время игры букмекеры оценили коэффициентом 3,60.

Вместе с тем, Реалу не обязательно побеждать Ливерпуль, чтобы выходить в 1/2 финала. Достаточно даже ничьей в основное время, которая оценена коэффициентом 4.

Если в игре на "Энфилде" Реал так называемый андердог, то в битве за путевку в полуфинал именно испанцы фавориты. Проход команды Зинедина Зидана в следующий раунд оценивается коэффициентом 1,26. В то же время на проход Ливерпуля букмекеры дают коэффициент 4,25.

Ливерпуль устроит победа со счетом 2:0. Букмекеры предлагают коэффициент 10,50, что игра завершится именно с таким счетом. Также "мерсисайдцев" спасет от вылета победа 3:1, которую оценивают коэффициентом 13.

Учитывая то, что Ливерпулю нужно забивать минимум дважды, стоит рассмотреть ставку на индивидуальный тотал "мерсисайдцев" больше 2.0. Такой итог игры оценен коэффициентом 2,45. На руку Ливерпулю то, что у Реала тяжелые кадровые потери в защите.

Вместе с тем, Реал 7 матчей подряд на выезде забивает минимум один гол. Коэффициент 2,47 на индивидуальный тотал Реала больше 1.5.

Судьба игры будет зависеть от того, как себя проявят атакующие футболисты. В частности, Ливерпулю важно, чтобы в хорошем настроении был Мохамед Салах и Диогу Жота.

Гол Салаха, который в предыдущей игре огорчил Тибо Куртуа, оценен коэффициентом 1,65. Зато на результативный удар джокера Клоппа – Жоты букмекеры дают коэффициент 2. В лагере Реала в феноменальной форме находится Карим Бензема. Гол французского нападающего оценен коэффициентом 2,10.

Поединок Ливерпуль – Реал состоится 14 апреля и начнется в 22:00!