Камбэк после выездных поражений с разницей в 2 гола
Никто другой не знает так много о камбэке, как Ливерпуль. Благодаря воле к победе мерсисайдцы выигрывали Лигу чемпионов в 2005 году, выходили в финал ЛЧ после поражения Барселоне со счетом 3:0 и устраивали настоящую драму с Боруссией Дортмунд в Лиге Европы.
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УЕФА привел несколько примеров, когда команды отыгрывались после поражений на выезде с разницей в два гола.
Атлетико – Ювентус 2:0
Ювентус – Атлетико 3:0
2018/19, 1/8 финала
Вольфсбург – Реал 2:0
Реал – Вольфсбург 3:0
2015/16, четвертьфинал
Порту – Бавария 3:1
Бавария – Порту 6:1
2014/15, четвертьфинал
ПСЖ – Челси 3:1
Челси – ПСЖ 2:0
2013/14, четвертьфинал
Олимпиакос – Манчестер Юнайтед 2:0
Манчестер Юнайтед – Олимпиакос 3:0
2013/14, 1/8 финала
Милан – Барселона 2:0
Барселона – Милан 4:0
2012/13, 1/8 финала
Наполи – Челси 3:1
Челси – Наполи 4:1 (доп. время)
2011/12, 1/8 финала
Реал – Монако 4:2
Монако – Реал 3:1
2003/04, четвертьфинал
Челси – Барселона 3:1
Барселона – Челси 5:1 (доп. время)
1999/00, четвертьфинал
Ливерпуль – Реал: прогноз Favbet
Забитый в Мадриде гол позволяет Ливерпулю оставаться в игре и строить стратегию на поединок. По сравнению с матчем против Барселоны, когда "мерсисайдцы" уступили на "Камп Ноу" со счетом 3:0, Ливерпулю есть что терять.
Очевидно, что любой команде сложно быть фаворитом в игре с хозяином "Энфилда". Следовательно, несмотря на плохую форму, Ливерпуль является фаворитом поединка с Реалом.
Вместе с тем, Реалу не обязательно побеждать Ливерпуль, чтобы выходить в 1/2 финала. Достаточно даже ничьей в основное время, которая оценена коэффициентом 4.
Если в игре на "Энфилде" Реал так называемый андердог, то в битве за путевку в полуфинал именно испанцы фавориты. Проход команды Зинедина Зидана в следующий раунд оценивается коэффициентом 1,26. В то же время на проход Ливерпуля букмекеры дают коэффициент 4,25.
Ливерпуль устроит победа со счетом 2:0. Букмекеры предлагают коэффициент 10,50, что игра завершится именно с таким счетом. Также "мерсисайдцев" спасет от вылета победа 3:1, которую оценивают коэффициентом 13.
Вместе с тем, Реал 7 матчей подряд на выезде забивает минимум один гол. Коэффициент 2,47 на индивидуальный тотал Реала больше 1.5.
Судьба игры будет зависеть от того, как себя проявят атакующие футболисты. В частности, Ливерпулю важно, чтобы в хорошем настроении был Мохамед Салах и Диогу Жота.
Гол Салаха, который в предыдущей игре огорчил Тибо Куртуа, оценен коэффициентом 1,65. Зато на результативный удар джокера Клоппа – Жоты букмекеры дают коэффициент 2. В лагере Реала в феноменальной форме находится Карим Бензема. Гол французского нападающего оценен коэффициентом 2,10.