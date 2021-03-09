Англійський Ліверпуль та німецький РБ Лейпциг 10 березня зустрінуться у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Після поразки у першій грі німецький клуб спробує здійснити камбек у протистоянні з англійцями.

Перший матч між Ліверпулем та Лейпцигом відбувся 16 лютого. Поєдинок у Будапешті (Угорщина) завершився перемогою "мерсисайдців" з рахунком 2:0. "Бики" допустили дві результативні помилки, якими Ліверпуль і скористався.

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Матч-відповідь також відбудеться у Будапешті. Команди не можуть зіграти в рідних країнах через карантинні обмеження.

Ліверпуль – РБ Лейпциг: прогноз Favbet

Після очного матчу команди провели по чотири поєдинки на внутрішній арені. Якщо "бики" виграли всі матчі, то Ліверпуль тільки один. Підопічні Юргена Клоппа зазнали трьох поразок.

Загалом у чемпіонаті Англії Ліверпуль має жахливу статистику домашніх матчів. "Червоні" зазнали 6 поспіль поразок. Відтак, Лейпциг, який переживає піднесення, цілком може розраховувати на камбек з Ліверпулем.

Все ж букмекери вважають, що Ліверпуль фаворит гри. Перемогу команди Юргена Клоппа в основний час оцінюють коефіцієнтом 2,41. На звитягу підопічних Юліана Нагельсманна за підсумками 90 хвилин у компанії Favbet пропонують коефіцієнт 3,05. Нічия в основний час матчу – коефіцієнт 3,70.

Також фахівці оцінили шанси команди вийти до чвертьфіналу. На прохід Ліверпуля коефіцієнт 1,15, хоча перед першим матчем був 1,40. Удвічі гірші шанси стали у "биків". Якщо до поразки на їх вихід давали коефіцієнт 3,15, то зараз вже 7,20.

Обидві команди сповідують атакувальний футбол. Однак перша гра засвідчила, що Клопп та Нагельсманн прагнуть грати у Лізі чемпіонів в обережний футбол. На двох команди забили всього 2 голи, тому навряд чи слід очікувати зливи м'ячі у матчі-відповіді. Коефіцієнт 2,16 на тотал менше 2.5.

Поєдинок Ліверпуль – РБ Лейпциг розпочнеться о 22:00.