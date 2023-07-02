Прошлый сезон получился крайне неудачным для Ливерпуля. Команда Юргена Клоппа вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также заняла 5 место в АПЛ.
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Это не позволит мерсисайдцам сыграть в главном турнире Европы в сезоне 2023-2024. Подобные дела заставили Ливерпуль активно вести себя на трансферном рынке.
Мерсисайдцы принялись активно усиливать полузащиту. В начале июня клуб подписал чемпиона мира Алексиса Макаллистера. Теперь же Ливерпуль объявил о переходе атакующего хавбека Лейпцига Доминика Собослаи.
Третий трансфер в истории Ливерпуля
22-летний венгр подписал с "красными" контракт на 5 лет. Трансфер обошелся Ливерпулю в 70 миллионов евро. Это более чем втрое больше, чем Лейпциг заплатил Зальцбургу два года назад (22 миллиона).
Более того, для самих мерсисайдцев это третий в истории трансфер по стоимости. Больше мерсисайдцы платили только за Дарвина Нуньеса прошлым летом (80 миллионов) и Виржила ван Дейка в 2018-м (84,6 миллиона).
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В новой команде Доминик будет играть под культовым 8-м номером. Эта футболка ассоциируется в первую очередь с легендарным капитаном Стивеном Джеррардом. После этого "восьмерку" одевал только Наби Кейта, не поразивший в Ливерпуле и покинувший команду этим летом.
Карьера Доминика Собослаи
- Венгр ни разу не играл на Родине на профессиональном уровне.
- Первым клубом Собослаи стал австрийский Лиферинг, в котором он отыграл сезон и перешел в 2018 году в Зальцбург.
- Там Доминик и засветился, выиграв четыре чемпионата Австрии подряд.
- В 2021 году Собослаи перебрался в Лейпциг и выиграл с ним два Кубка Германии, а также дошел до полуфинала Лиги Европы.
- Четыре года назад хавбек дебютировал за сборную Венгрии и за это время забил за нее 7 голов в 32 матчах.