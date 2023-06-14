Джеймс Милнер стал игроком Брайтона. Опытный футболист перешел уже в 6-й коллектив английской элиты.

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Взаимновыгодное согласие

Роберто Де Дзерби получил серьезное усиление на еврокубки следующего сезона, которые станут для "чаек" дебютными (подопечные итальянского специалиста смогли пробиться в Лигу Европы). Джеймс Милнер покинул Ливерпуль на правах свободного агента и отправился в непродолжительное плавание, поскольку Брайтон сразу отобрал опытного футболиста.

Стороны подписали соглашение на один сезон, однако Милнер и "чайки" получат возможность продолжить сотрудничество еще на один год. Итальянский специалист полностью понимает преимущество маститого футболиста в команду и тепло отозвался о нем: "Я рад поздравляю Джеймса в Брайтоне. Он станет отличным усилением и поможет нам подняться на более высокий уровень". Милнер в 37-летнем возрасте провел 43 за Ливерпуль в текущем сезоне.

Брайтон представил Милнера / инстаграмм "чаек"

Стоит отметить, что Милнер в свое время успел поиграть за ряд коллективов в Английской Премьер-лиге. В частности, Джеймс примерил футболки Лидса, Ньюкасла, Астон Виллы, Манчестер Сити и Ливерпуляя (где Милнер провел больше всего матчей – 332). В общей сложности футболист за свою карьеру отыграл 856 поединков, в которых забил 85 голов и отдал 136 ассистов, и выигрывал все внутренние английские трофеи (с МанСити и Ливерпулем), а также Лигу чемпионов и клубный ЧМ с "мерсисайдцами".