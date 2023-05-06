Ливерпуль – Брентфорд 1:0

Гол: Салах, 13

В чемпионате Англии проходят поединки 35 тура АПЛ. В последней игре субботы Ливерпуль принимал Брентфорд, пишет 24 канал. Подопечные Юргена Клоппа еще надеются побороться за Лигу чемпионов.

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Игра началась со скандальной ситуации. Перед поединком на стадионе включили гимн Великобритании God Save The King в честь коронации короля Чарльза III. Впрочем, фанаты Ливерпуля освистали гимн.

Освистывание гимна Великобритании:

Виной стала трагедия "Хилсборо"

Нелюбовь мерсисайдцев к правительству и королевской семье тянется еще с 80-х. Всему виной – трагедия "Хилсборо" и политика Маргарет Тэтчер, экс-премьера Великобритании.

Во время матча Кубка Англии против Ноттингем Форест на стадионе "Хилсборо" (Шеффилд) произошла давка из-за неправомерных действий полиции. Правоохранители открыли ворота на стадион из-за большого количества болельщиков без билетов.

Когда их стало слишком много на трибунах и часть попыталась пробраться на поле, полицейские закрыли туда выход. В результате в толпе погибли 97 фанатов. Еще более семисот получили тяжелые ранения.

Ненависть к Маргарет Тэтчер

После этого правительство полностью оправдало полицейских и обвинило в смертях фанатов Ливерпуля. Это и настроило их против Маргарет Тэтчер. Дополнительным аспектом нелюбви к правительству был упадок региона Мерсисайд и нехватка финансов для его развития.

При этом в Ливерпуле как портовом городке было всегда много мигрантов, не имевших достаточно патриотических ощущений в Великобританию. Так и сформировалось всеобщее неприятие Мерсисайдом всей верхушки руководства страны.

На трибунах "Энфилда" даже появлялись баннеры "Мы не англичане, мы скаузеры". После смерти Тэтчер фанаты пели песню "Ведьма умерла" и праздновали это событие.

Поскольку королевская семья не противостояла такому плохому, по мнению мерсисайдцев, отношению правительства к региону, то так и сформировалась нелюбовь к Чарльзу III.

Ливерпуль сохраняет шансы на ЛЧ

К слову, сам матч против Брентфорда завершился минимальной победой команды Клоппа. Единственный гол в начале встречи оформил Мохамед Салах после скидки от Вирджила Ван Дейка.

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Ливерпуль сократил расстояние от четвертого Манчестер Юнайтед до одного балла, а от третьего Ньюкасла – до трех. Впрочем, оба конкурента мерсисайдцев еще имеют по два матча в запасе.