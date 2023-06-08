Полузащитник Брайтона Алексис Мак Аллистер продолжит свою карьеру в Ливерпуле. Об этом сообщила пресс-служба Ливерпуля.

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Усиление проблемного центра поля

Алексис Мак Аллистер подписал долгосрочное соглашение, срок которого Ливерпуль не озвучивает, однако в СМИ сообщали, что контракт будет рассчитан до 2028 года. Также клубы не раскрывают детали соглашения, но по предварительным данным, мерсисайдцы активировали клаусулу в 35 миллионов фунтов за 24-летнего аргентинца.

Чувства невероятны, мечта стала реальностью. Рад быть здесь и с нетерпением жду начала. Это был фантастический год для меня – чемпионат мира, то, чего мы достигли с Брайтоном, но теперь пора подумать о Ливерпуле и пытаться каждый день быть лучшим игроком и лучшим человеком.

– прокомментировал свой трансфер футболист.

Презентация а ргентинца в Ливерпуле: смотрите видео

Отметим. В сезоне-2022/2023 именно в центре поля команда Клоппа имела большие проблемы, поэтому подписание аргентинца снимет большую тяжесть ответственности с возрастных и довольно медленных центральных полузащитников мерсисайдского клуба.

Мак Аллистер в Брайтоне