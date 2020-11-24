В среду, 25 ноября, "Аталанта" отправится в гости к "Ливерпулю". Победа в этом матче обеспечит "Ливерпулю" выход в плей-офф. "Аталанта" в случае поражения значительно ухудшит свои шансы. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Первый матч между этими командами стал настоящим шоком для итальянских болельщиков. И голевым бенефисом Диогу Жота – португалец оформил хет-трик.

Поражение 0:5 на собственном поле сильно ударило по амбициям "Аталанты". А также их шанса выйти в 1/8 финала. Ведь главный их соперник – "Аякс". Нидерландская команда тоже проиграла "Ливерпулю", но лишь 0:1. Кроме того, матч между "Аталантой" и "Аяксом" в Италии закончился вничью 2:2.

Поэтому "Аталанте" нужно набирать очки. Но "Ливерпуль" – точно не та команда, которая просто так будет делиться очками. Матч в Италии этому доказательство.

И даже проблемы с составом "мерсисайдцев" не дают преимуществ "Аталанте". Несмотря на то, что у "Ливерпуля" переполнен лазарет защитников, команда пока не пропускала голов в Лиге чемпионов.

Шансы на победу у "Аталанты" есть. В букмекерской конторе Marathonbet их шансы добыть три очка оценили коэффициентом 5,00. На победу "Ливерпуля" принимают с коэффициентом 1,69. Ничья в матче – 4,75.

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Учитывая то, как закончился первый матч между командами, а также то, что в каждом матче "Аталанты" и Лиге чемпионов забивали не менее четырех голов, то и на этот матч эксперты ожидают немало голов. Ставка на "тотал голов матча больше 2,5" – лишь 1,36. На ТБ 3,5 – 2,02. На ТМ 3,5 – 1,97. А на ТМ 2,5 – вплоть 3,04.

В первом матче Диогу Жота оформил хет-трик. Голами также отметились Садьо Мане и Мохамед Салах. Они же среди наиболее вероятных авторов голов и в этом матче – 1,75 на гол Салаха, 1,90 на гол Сане и 2,10 на гол Жота. Среди игроков "Аталанты" самый большой шанс – у Дувана Сапаты – 2,625.