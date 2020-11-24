У середу, 25 листопада, "Аталанта" відправиться в гості до "Ліверпуля". Перемога в цьому матчі забезпечить ""Ліверпулю" вихід в плей-офф. "Аталанта" у випадку поразки значно погіршить свої шанси. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Перший матч між цими командами став справжнім шоком для італійських вболівальників. І гольовим бенефісом Діогу Жота – португалець оформив хет-трик.

Поразка 0:5 на власному полі добряче вдарила по амбіціях "Аталанти". А також їх шансу вийти в 1/8 фіналу. Адже головний їх суперник – "Аякс". Нідерландська команда теж програла "Ліверпулю", але лише 0:1. Окрім того, матч між "Аталантою" та "Аяксом" в Італії закінчився внічию 2:2.

Тому "Аталанті" будь-що слід набирати очки. Але "Ліверпуль" – точно не та команда, яка просто так буде ділитися очками. Матч в Італії цьому доказ.

І навіть проблеми зі складом "мерсисайдців" не дають переваг "Аталанті". Попри те, що в "Ліверпуля" переповнений лазарет захисників, команда поки не пропускала голів в Лізі чемпіонів.

Шанси на перемогу в "Аталанти" є. Але не значні. В букмекерській конторі Marathonbet їх шанси здобути три очки оцінили коефіцієнтом 5,00. На перемогу "Ліверпуля" приймають з коефіцієнтом 1,69. Нічия у матчі – 4,75.

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Зважаючи на те, як закінчився першим матч між командами, а також те, що в кожному матчі "Аталанти" і Лізі чемпіонів забивали не менше чотирьох голів, то і на цей матч експерти очікують чимало голів. Ставка на "тотал голів матчу більше 2,5" – лише 1,36. На ТБ 3,5 – 2,02. На ТМ 3,5 – 1,97. А на ТМ 2,5 – аж 3,04.

У першому матчі Діогу Жота оформив хет-трик. Голами також відзначилися Садьо Мане та Мохамед Салах. Вони ж серед найбільш ймовірних авторів голів і в цьому матчі – 1,75 на гол Салаха, 1,90 на гол Сане та 2,10 на гол Жота. Серед гравців "Аталанти" найбільший шанс – в Дувана Сапати – 2,625.