Миланский "Интер" и мадридский "Реал" 25-го ноября подарят болельщикам футбола еще один топ-матч в Лиге чемпионов. Команды встретятся в рамках 4-го тура группы B и определят, кто будет иметь больше шансов выйти в плей-офф раунд.

Интер – Реал: прогноз

После трех туров в группе B еще абсолютного ничего не определилось, пишет 24 канал. "Боруссия" М набрала 5 очков и лидирует, однако "Интер", который на 4-й строчке, отстает всего на три балла.

Миланскому клубу крайне важно не потерять очки в матче с "Реалом", чтобы продолжить претендовать на плей-офф. Поскольку в основной состав вернулся Ромелу Лукалу, а "сливочные" имеют кадровые потери, то шансы "Интера" не так уж и плохи.

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Прогноз Marathonbet

Как бы это ни было странно, но "Интер" – фаворит матча с "Реалом". Победу подопечных Антонио Конте в противостояние с "Королевским клубом" оценивают коэффициентом 2,13. Это и не удивительно, ведь "Реал" сыграет без Рамоса, Бензема, Вальверде, Милитао и Йовича.

В мадридском поединке команда Зинедина Зидана вырвала победу (3:2). Коэффициент, что "Реал" снова нанесет поражение миланцам – 3,48. Если же команды разойдутся мирно – коэффициент 4,05.

Ко вниманию. В букмекерской компании Marathonbet на матч "Интер" – "Реал" действует нулевая маржа.

"Интер" и "Реал" в этом розыгрыше Лиги чемпионов отнюдь не радуют хорошей игрой в обороне. Миланцы сохранили свои ворота сухими только однажды в киевской игре с "Шахтером". "Реал" же пропустил семь голов в трех матчах.

Следовательно, в противостоянии "Интера" и "Реала" можно попробовать сделать ставку на тотал больше 3.5 голов. Коэффициент на такой итог игры – 2,28. Хороший коэффициент на то, что в матче будет тотал меньше 2.5 голов – 2,625.

Букмекеры предлагают коэффициент 4,20 на то, что "Интер" одержит победу с разницей в один гол. На идентичную ставку с победой "Реала" букмекеры дают коэффициент 5,40.

Матч "Интер" – "Реал" состоится в среду, 25 ноября. Начало игры в 22:00.