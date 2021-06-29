Ливень автоголов: на Евро-2020 уже забили рекордное количество мячей в свои ворота – видео

В матче 1/8 финала Евро-2020 между Хорватией и Испанией счет был открыт благодаря автоголу Педри, который отдал мяч назад на вратаря Унаи Симона, а тот не сумел остановить его.

Это уже девятый автогол на нынешнем чемпионате Европы. О том, что количество голов в свои ворота на нынешнем турнире аномальное, свидетельствует тот факт, что за предыдущие 15 розыгрышей Евро было забито столько же автоголов, сколько на Евро-2020 – 9.

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Все авторы автоголов на Евро-2020: Педри (Испания), Мартин Дубравка, Юрай Куцка (оба - Словакия), Мерих Демирал (Турция), Рафаэл Геррейро, Рубен Диаш (оба - Португалия), Матс Хуммельс (Германия), Лукаш Градецкий (Финляндия), Войцех Щенсны (Польша).

Автоголы на Евро-2020

Автогол Унаи Симона стал четвертым, который голкиперы забили в свои ворота на Евро-2020. До этого подобным отличились:

Войцех Щенсны - польский голкипер отметился в матче со Словакией;

финн Лукас Градецки в матче против Бельгии;

Мартин Дубравка из Словакии в матче против Испании.

Видео автогола Симона

Всего же на Евро-2020 забили девять автоголов. Больше всего было в матче между сборными Германии и Португалии. Тогда португальские защитники в первом тайме дважды забивали в собственные ворота.

И первый гол на Евро-2020 – тоже автогол. Турецкий защитник Демирал срезал мяч в собственные ворота в матче-открытии турнира.