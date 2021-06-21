На 74-й минуте Вермален головой замыкал подачу углового с левого фланга, попал в дальний каркас ворот, после чего отскок пришелся в руки голкипера финнов, а от них – в ворота.

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