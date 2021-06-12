Демирал вошел в историю чемпионатов Европы
Результативная атака Италии добралась до ворот Турции довольно неожиданно. Бриллиант Интера Николо Барелла получил мяч в глубине поля и сразу отдал на ход Берарди в штрафной.
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Быстрый хавбек Сассуоло посадил на пятую точку Мераша и выполнил прострел вдоль ворот Чакира. Адресатом передачи должен был стать лидер Лацио Иммобиле.
Но, к сожалению, для Иммобиле, который свой гол в матче забьет впоследствии, мяч в ворота срезал защитник турок Мерих Демирал. Мяч залетел в ворота Турции от туловища защитника Ювентуса.
Демирал точно вписал себя в историю чемпионатов Европы, ведь первым забитым мячом на Евро впервые в истории турнира стал автогол.
Смотрите видео автогола Демирала
- Автогол Демирала серьезно повлиял на игру. Италия немного расслабилась и на классе дожала Турцию (3:0).
- Италия 29 поединков не знает горечи поражений. До абсолютного рекорда осталось 2 поединка.
- Кроме того, "скуадра адзурра" впервые выиграла 9 матчей подряд.