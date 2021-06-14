Вратарский автогол
Словакия открыла счет в матче против Польши на 18 минуте. Голу в ворота поляков ничего не предшествовало.
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Польские футболисты зажали Роберта Мака на левом фланге. Но наглый словак решил обыграть и оставил в дураках Юзвяка и Берешинского.
После этого Мак вошел в штрафную и нанес удар в ближний угол. Удар словацкого игрока почти заблокировал Глик. Но оказалось, что он придал мячу роковую траекторию.
После рикошета мяч попал в стойку, от которой в голову голкипера Войцеха Щенсного и оказался в сетке ворот.
Видео автогола Щенсны
- Заметим, что это уже второй автогол на Евро-2020. Первый случился в матче-открытии между Италией и Турцией. В своих воротах отличился Демирал.
- Также следует обратить, что сейчас в каждом матче Евро-2020 был забит по крайней мере один гол.