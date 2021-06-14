Вратарский автогол

Словакия открыла счет в матче против Польши на 18 минуте. Голу в ворота поляков ничего не предшествовало.

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Польские футболисты зажали Роберта Мака на левом фланге. Но наглый словак решил обыграть и оставил в дураках Юзвяка и Берешинского.

После этого Мак вошел в штрафную и нанес удар в ближний угол. Удар словацкого игрока почти заблокировал Глик. Но оказалось, что он придал мячу роковую траекторию.

После рикошета мяч попал в стойку, от которой в голову голкипера Войцеха Щенсного и оказался в сетке ворот.

Видео автогола Щенсны