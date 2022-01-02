Лионель Месси заболел коронавирусом
2 января 2022 , 14:30Читати новину українською
Источник:ПСЖ
Во французском ПСЖ зафиксировали вспышку коронавируса. Положительный тест получил один из лидеров команды Лионель Месси.
Коронавирус в ПСЖ
Сразу четыре игрока ПСЖ заболели коронавирусом. Все футболисты были отправлены на самоизоляцию и соблюдают все правила.
Кстати Ноер заболел COVID-19: еще три игрока Баварии получили положительные тесты
Среди больных лидер команды Лионель Месси. Также на самоизоляцию ушли Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала.
Все игроки пропустят ближайший матч 1/16 финала Кубка Франции против Ванны. Поединок состоится 3 января в 22.10.
Не исключено, что футболисты не успеют вылечиться до топ-игры чемпионата против Лиона. Дерби Лиги 1 состоится 9 января.
COVID-19 бьет по футболу
- Еще ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус получили сразу несколько украинских игроков, играющих в Европе.
- Первым на самоизоляцию пошел главный тренер Джено Андрей Шевченко. Вслед за ним COVID-19 ударил по здоровью полузащитника Специи Виктора Коваленко.
- Александр Зинченко также пропустил матч Манчестер Сити по той же причине.
- В мюнхенской Баварии заболели четыре футболиста, среди них лидера и капитан команды Мануэль Нойер.