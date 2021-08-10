Месси выбрал знаковый игровой номер в ПСЖ

Французский ПСЖ уже 11 августа планирует официально представить Лионеля Месси. Аргентинский футболист, похоже, определился с игровым номером в новом клубе.

Месси выбрал номер в ПСЖ

Парижский клуб предложил Месси взять номер 30. Именно под ним Лео дебютировал за Барселону в 2004 году.

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Интересно, что 30 номер во французской Лиге 1 обычно зарезервирован для вратарей. Но из-за статуса Месси Лига 1 вряд ли откажет регистрировать форварда под этим номером.

Сообщается, что альтернативным был 19 номер. Под ним Месси также играл в юности.

В Барселоне Месси в последние годы выступал под 10 номером. Футболист ПСЖ Неймар, игравший с Лео в Барселоне, предложил аргентинцу свой 10 номер. Но Лионель отказался.

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