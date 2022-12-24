Послевкусие триумфа на ЧМ-2022: пять причин, почему Месси стоит остаться в сборной Аргентины

Ожидалось, что звезда ПСЖ объявит об уходе из национальной команды после выигрыша Кубка мира. Впрочем, Лео пока не планирует это делать. Разбираемся в основных мотивах аргентинца.

Недавно Лионель Месси выиграл чемпионат мира по футболу. В финале катарского Мундиаля его сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти.

По теме Зажигательное празднование: сборная Аргентины вернулась домой с трофеем ЧМ-2022 – фото и видео

В свои 35 нападающий выиграл почти все, что только мог. Кубок Франции – это единственный турнир, в котором Месси принимал участие и до сих пор не выиграл (но все еще впереди). Со сборной он становился победителем ЧМ, Копа Америка, Финалиссимы и Олимпийских игр.

Ожидалось, что Лионель объявит об окончании карьеры в сборной после триумфа на Мундиале. Впрочем, похоже, что нападающий ПСЖ планирует еще поиграть за сборную. 24 канал предлагает пять главных причин, почему Месси еще следует играть за сборную Аргентины.

Шестой ЧМ и рекорд Клозе

Во время следующего мундиаля, который пройдет в 2026 году в Мексике, Канаде и США, Месси будет уже 39 лет. Маловероятно, что он будет играть выдающуюся роль на поле, но лидером раздевалки и духовным лидером команды он способен быть.

Более того, из действующих игроков именно Месси больше всего приблизился к званию лучшего бомбардира всех ЧМ. Сейчас первое место занимает немец Мирослав Клозе с 16-ю голами.

Важно знать Месси и Мбаппе приблизились к Клозе: лучшие бомбардиры на чемпионатах мира

Лионель же имеет 13, поэтому ему предстоит забить четыре гола на ЧМ-2026. Это все же кажется фантастическим для 39-летнего футболиста, но свои пенальти или даже моменты игры сможет получить.

К тому же Мундиаль в Северной Америке может стать шестым для Лео и это будет рекордом. Пока кроме аргентинца всего пять игроков имеют по 5 ЧМ в своем активе: мексиканцы Карбахаль и Маркес, немец Маттеус, итальянец Буффон и португалец Роналду.

Догнать Роналду

Вообще, спор с CR7 на всех уровнях является едва ли не главной интригой в карьере Месси (как и наоборот). Неудивительно, это точно два лучших футболиста XXI века и одни из самых выдающихся во всей истории футбола.

Участие на ЧМ-2026 позволит Месси обогнать Криштиану не только по количеству сыгранных Мундиалей, но и догнать по количеству чемпионатов мира с голами. Поскольку Лео не забивал в 2010-м, пока у КР пять турниров с голмы.

Читайте также 50 долларов за Месси: капитана сборной Аргентины хотят нанести на деньги после триумфа на ЧМ-2022

Причем Роналду является ориентиром для аргентинца благодаря выступлениям за сборную на всех уровнях. Пока португалец является как главным гвардейцем (196 матчей), так и лучшим голеадором (118 голов) в составе любой национальной команды.

У Месси же показатели несколько ниже – 172 матча и 98 точных ударов. Но если аргентинец продолжит играть на своем уровне еще 2-3 года, есть вероятность, что рекорды Роналду упадут. Сам CR7 также пока не ушел из сборной, но он старше Лионеля на два года и имеет теоретически меньше времени.

Копа Америка

Если же Месси и не дотянет до Мундиаля в Катаре, то более близкая цель для него – Копа Америка в 2024 году. Там Аргентина будет защищать трофей. Впрочем, обычно Бразилия является фаворитом континентальных форумов.

Целая плеяда талантов, провалившая ЧМ-2022, захочет поквитаться на Копа Америка уже под руководством нового тренера. Поэтому Лео и компании будет сложно завоевать второе золото подряд. Однако для Месси это не должно стать трагедией.

По теме Месси чуть не убило током во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе: опасное видео

Он уже в карьере все завоевал и доказал, потому может отыграть последний Копа Америка в свое удовольствие. А если он еще и выиграет его, в Аргентине его просто отнесут в список святых. Хотя, по правде говоря, это уже сделали после ЧМ-2022.

Найти себе замену

Сложно сейчас представить, насколько упадет уровень сборной Аргентины в случае ухода Лионеля. Вся игра подопечных Скалони была сконцентрирована на форварде ПСЖ и без него трудно было представить "альбиселесте" даже в полуфинале.

Поэтому, вероятно, следующие 2-4 года Месси продолжит играть за сборную, но будет менее выдающейся фигурой на поле. Скалоне нужно будет найти замену Лео, или перестроить игру на другую схему. К примеру, с двумя ярко выраженными форвардами.

Интересная подборка Лучшие матчи ЧМ-2022: интригующая Аргентина, трагедия Англии и невезущая Сербия – видео

Скорее всего, в будущем Аргентина будет делать ставку на дуэт Лаутаро Мартинес – Хулиан Альварес в атаке. При этом ряд игроков будут их страховать и менять в случае травм - Дибала, Анхель и Хоакин Корреа, Нико Гонсалес, Симеоне или даже Гарначо.

Месси же будет отведена роль плеймейкера, которой он будет постепенно жертвовать в пользу Де Пауля или МакАллистера. Но для того, что переход прошел плавно и без серьезных провалов, Лионель нужен этой команде.

Искупаться в лучах "божественной" славы

На Родине Месси уже встал в одну строчку с легендарной Диего Марадоной, которой поклонялись все футбольные фанаты. Конец карьеры дона Диего был мягко говоря не лучшим из-за лишнего веса и проблем с наркотиками.

Многие опасаются, что Лионель может также добавить ложку дегтя в свою "медовую" карьеру за сборную. Однако шансов на это очень мало, ведь образ жизни Месси и Марадоны существенно отличается. Лионель спокойно может продолжать играть до тех пор, пока Аргентина в нем нуждается.

Читайте также Круче куриного яйца: фото Месси с трофеем ЧМ-2022 установило рекорд в Instagram

А сейчас это именно так. Ему будут создавать максимально комфортные условия, оберегать от любых скандалов и возвеличивать его мельчайшие победы. Он уже сделал Аргентину лучшей в мире и теперь может заслуженно купаться в лучах славы на поле и за его пределами.