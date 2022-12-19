Подошел к концу чемпионат мира по футболу в Катаре. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в зрелищном финале одолела Францию в серии пенальти.

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Впрочем, турнир подарил нам множество ярких и результативных поединков. Во всех 64 играх было забито 172 матча, что является рекордом для Мундиалов. 24 канал составил свой хит-парад шести лучших матчей чемпионата мира-2022.

6. КАМЕРУН – СЕРБИЯ 3:3 (группа)

Один из самых результативных матчей турнира сыграли между собой камерунцы и сербы во втором туре. После поражений в первом туре командам нужно было во что бы то ни стало брать три очка. Первыми счет открыли африканцы, однако сербам удался яркий камбэк.

В компенсированное к первому тайму время "белые орлы" забили дважды и ушли на перерыв лидерами. А гол Митровича на 53 минуте, казалось, снял все вопросы о победителе.

Впрочем, Абубакар и Чупо-Мотинг были против. Их голы-красавцы с интервалом всего в три минуты позволили Камеруну вырвать ничью. Эта игра могла бы оказаться и выше в хит-параде, но обе сборные в итоге не прошли в плей-офф.

Видеообзор матча Камерун – Сербия:

5. ЮЖНАЯ КОРЕЯ – ГАНА 2:3 (группа)

Этот поединок закрутил интригу в квартете Н. Первый тайм последовал за "черными звездами". Счет открыл Салису, а перед перерывом удвоил его красивым ударом Кудус.

Однако подопечные Бенту нашли в себе силы восстановить паритет. Зажег нападающий Чо Ги Сун, оформивший дубль через три минуты. Впрочем, у Ганы нашлись ресурсы, чтобы забить в третий раз благодаря тому же Кудусу и выиграть матч.

Впрочем, африканцам это не помогло в борьбе за 1/8 финала. В последнем туре они без шансов уступили Уругвай, тогда как корейцы сенсационно одолели Португалию и прошли дальше.

Видеообзор матча Южная Корея – Гана:

4. АНГЛИЯ – ФРАНЦИЯ 1:2 (четвертьфинал)

Многие фанаты называли эту дуэль 1/4 финала досрочным финалом. Может быть. это немного преувеличения, но это были две команды за топ-тройки наиболее результативных на ЧМ. Англия и Франция уверенно прошли группу и без шансов одолели оппонентов в 1/8 финала.

Счет в матче открыл Чуамене, которому удался крутой дальний удар. В дальнейшем же инициатива была на стороне англичан, но и "Ле Бле" включались в нужные моменты. Сначала Кейн сравнял счёт с пенальти, но затем французов вперед вывел Жиру.

Апогей поединка случился в конце. Англичане заработали право на второй пенальти, реализация которого должна перевести игру в овертаймы. Однако Харри Кейн умудрился пробить повыше ворот. У подопечных Саутгейта были еще моменты в компенсированное время, но французы удержали путевку в полуфинал.

Видеообзор матча Англия – Франция:

3. СЕРБИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ 2:3 (группа)

Битва двух крепких европейских середняков еще с начала турнира была одной из самых ожидаемых в группе. Она полностью себя оправдала. Сербии потребовалась только победа, в то время как швейцарцев устраивала даже ничья.

Подопечные Якина вышли первыми вперед в середине первого тайма, но уже через 15 минут лидировали сербы благодаря голам Митровича и Влаховича. Впрочем, на перерыв команды ушли при равном счете, который сравнил Эмболо.

После такого зажигательного первого тайма ожидалось продолжение феерии и дальше. Впрочем, во втором тайме был забит лишь один гол. Фройлер пробил кипера сербов и по сути отправил соперника домой.

Видеообзор матча Сербия – Швейцария:

2. НИДЕРЛАНДЫ – АРГЕНТИНА 2:2, пен. – 3:4 (четвертьфинал)

Эта игра имела все шансы стать как лучшей Мундиаля, так и обычной заурядной. Поединок был под контролем Аргентины, открывших счет в первом тайме после гола Молины по классному пасу от Месси.

В середине второго тайма "альбиселесте" удвоили преимущество (Лео реализовал пенальти) и, казалось уже, закрыли матч. Впрочем, ван Гаал не сдался и сделал решающую замену, выпустив Вегхорста.

Нападающий Бешикташа сначала забил головой, а на 8-й компенсированной минуте стал частью хитрого штрафного. Вместо удара Копмейнерс покатил мимо стенки на Воута, который и проштрихнул мяч в ворота.

Впрочем, на этом голландцы остановились, а матч скатился больше в эмоции с обеих сторон. В экстратаймах к победе поближе была Аргентина, однако "оранжевые" дотерпели до серии пенальти. А там на высоте был Эмилиано Мартинес, повлекший удары ван Дейка и Бергейса.

Видеообзор матча Нидерланды – Аргентина:

1. АРГЕНТИНА – ФРАНЦИЯ 3:3, пен. – 4:2 (финал)

Без всяких сомнений этот финал превзошел все предыдущие матчи ЧМ-2022, а возможно даже стал лучшим решающим поединком в истории. Аргентина и Франция выдали запоминающийся на годы триллер.

Как и в игре с нидерландцами, подопечные Скалони контролировали игру, но затмение в конце встречи дало сопернику возможность вернуться в игру. В первом тайме игру делал Ди Мария, который заработал Месси пенальти, а затем и сам забил в контратаке.

Франция же создала камбэк всего за две минуты. Сначала Коло Муани заработал пенальти, который реализовал Мбаппе. А уже в следующей же атаке Килиан вкусно и точно пробил взлет после заброса от Тюрама.

Эмоциональные качели играли на руку подопечным Дешама, которые на кураже были близки к третьему голу. Но его забила Аргентина, которая дотерпела до экстратаймов и затолкала его усилиями Мартинеса и Месси.

Впрочем, гениальный Мбаппе нашел шанс перевести матч в серию, заработав и реализовав пенальти. Однако там уже французы выступили хуже, а на высоте был кипер "альбиселесте" Эмилиано Мартинес. Подобные игры запоминаются надолго.

Видеообзор матча Аргентина – Франция: