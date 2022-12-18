На чемпионате мира 2022 года определился триумфатор. Кубок мира достался сборной Аргентины, выдавшей шикарный матч с командой Франции и победившей в серии пенальти, пишет 24 канал.
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Турнир подарил болельщикам не только безумную турнирную развязку, но и крутую гонку бомбардиров. Перед финалом на "Золотую бутсу" претендовали четыре игрока. Месси и Мбаппе имели по 5 голов, а Жиру и Альварес – по четыре.
В итоге трофей достался Килиану, который в финале оформил хет-трик и имеет на своем счету 8 голов. Что касается Лионеля, то он в решающей игре забил дважды и отстал один гол.
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022:
- Килиан Мбаппе (Франция) – 8
- Лионель Месси (Аргентина) – 7
- Оливье Жиру (Франция) – 4
- Хулиан Альварес (Аргентина) – 4
- Гонсалу Рамуш (Португалия) – 3
- Альваро Мората (Испания) – 3
- Эннер Валенсия (Эквадор) – 3
- Коди Гакпо (Нидерланды) 3
- Букайо Сако (Англия) – 3
- Маркус Решфорд (Англия) – 3
- Ришарлисон (Бразилия) – 3
Кто заберет корону Клозе
После этого турнира Мбаппе и Месси ворвались в рейтинг лучших голеадоров на всех Мундиалях. Аргентинец на пяти турнирах забил 13 голов, что позволило ему перегнать самого Пеле. Этот показатель вывел Лео на четвертое место, где он поравнялся с Жюстом Фонтеном.
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В свою очередь Килиан отыграл всего на двух Мундиалях, но забил лишь на один мяч меньше Месси (12). Он поравнялся с Пеле и уже на следующем Мундиале француз может перегнать рекордсмена Клозе, у которого 16 точных ударов.
Лучшие голеадоры всех чемпионатов мира:
|МЕСТО
|ДЕВУТЬ
|СБОРНО
|ГОЛЫ
|МАТЧИ
|ТУРНИРЫ
|1
|Мирослав Клозе
|Германия
|16
|24
|2002 – 2014
|2
|Роналдо
|Бразилия
|15
|19
|1994 – 2006
|3
|Герд Мюллер
|Германия
|14
|13
|1970 – 1974
|4
|Жюст Фонтен
|Франция
|13
|6
|1958
|5
|Лионель Месси
|Аргентина
|13
|26
|2006 – 2022
|6
|Пеле
|Бразилия
|12
|14
|1958 – 1970
|7
|Килиан Мбаппе
|Франция
|12
|14
|2018 – 2022
|8
|Шандор Кочиш
|Венгрия
|11
|5
|1954
|9
|Юрген Клинсманн
|Германия
|11
|17
|1990 – 1998
|10
|Хельмут Ран
|Германия
|10
|10
|1954 – 1958
|11
|Габриэль Батистута
|Аргентина
|10
|12
|1994 – 2002
|12
|Гарри Линекер
|Англия
|10
|12
|1986 – 1990
|13
|Теофило Кубильяс
|Перу
|10
|13
|1970, 1978, 1982
|14
|Томас Мюллер
|Германия
|10
|19
|2010 – 2022
|15
|Гжегож Лето
|Польша
|10
|20
|1974 – 1982
Действующие игроки, которые могут побить рекорд Мирослава Клозе (16 голов):
|ДЕВУТЬ
|СБОРНО
|ГОЛОВ
|ЛЕТ
|Лионель Месси
|Аргентина
|13
|35
|Килиан Мбаппе
|Франция
|12
|23
|Томас Мюллер
|Германия
|10
|33
|Харри Кейн
|Англия
|8
|29
|Неймар
|Бразилия
|8
|30
|Криштиану Роналду
|Португалия
|8
|37
|Луис Суарес
|Уругвай
|7
|35