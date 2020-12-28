Аргентинец Лионель Месси уже летом 2021 года может стать свободным агентом. Это значит, что контракт Месси с Барселоной подходит к концу и один из самых дорогих футболистов мира сможет сменить клуб бесплатно.

Лионель Месси заявил, что не будет начинать в январе переговоры с другими клубами. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Пока ничего не ясно

Как известно, контракт 33-летнего аргентинца с каталонцами действует до 30 июня 2021 года. Согласно правил, за полгода до конца сделки он может вести переговоры с другими клубами.

Пока ничего не ясно. Я дождусь окончания сезона. Главное – думать о команде, завершить сезон, попытаться выиграть трофеи и не отвлекаться на посторонние вещи,

– сказал Месси.

Что известно о карьере Месси в Барселоне

Месси – воспитанник академии Барселоны, в которой выступает с 2005 года. За всю карьеру в Барселоне Месси сыграл 749 матчей и забил 644 гола.

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Аргентинец побил рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов в одном клубе. Пеле забил 643 гола за Сантос, хотя в бразильском клубе говорят, что больше.

Лео обладатель шести "Золотых мячей", 10-кратный чемпион Испании, 4 раза выиграл Лигу чемпионов и трижды Суперкубок УЕФА.

Футболисты, у которых заканчиваются контракты / Инфографика 24 канала