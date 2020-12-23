Месси, Рамос и Алаба: топ-футболисты, не имеющие контракта на следующий сезон
Летнее межсезонье 2021 года обещает быть горячим и может увенчаться неожиданными изменениями. Спорт 24 предлагает список топ-футболистов, чьи контракты подходят к концу.
Целый ряд звездных футболистов имеют контракты со своими клубами до 30 июня 2021 года, пишет 24 канал. За полгода до завершения сделки игроки могут договариваться о бесплатном переходе в другой клуб.
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По данным Transfermark, контракты истекают у Лионеля Месси из Барселоны, Серихо Рамоса из Реала и Дэвида Алабы из Баварии. Пока не известно, где эти футболисты продолжат карьеру.
Топ-футболисты, которые могут стать свободными агентами
- Лионель Месси (Барселона)
- Дэвид Алаба (Бавария)
- Джанлуиджи Доннарумма (Милан)
- Мемфис Депай (Лион)
- Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль)
- Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
- Анхель Ди Мария (ПСЖ)
- Серхио Рамос (Реал)
- Аркадиуш Милик (Наполи)
- Юлиан Дракслер (ПСЖ)
- Лука Модрич (Реал)
- Генрих Мхитарян (Рома)
- Хакан Чалханоглу (Милан)
- Джером Боатенг (Бавария)
Футболисты, в которых заканчиваются контракты / Инфографика 24 канала
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