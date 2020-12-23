Летнее межсезонье 2021 года обещает быть горячим и может увенчаться неожиданными изменениями. Спорт 24 предлагает список топ-футболистов, чьи контракты подходят к концу.

Целый ряд звездных футболистов имеют контракты со своими клубами до 30 июня 2021 года, пишет 24 канал. За полгода до завершения сделки игроки могут договариваться о бесплатном переходе в другой клуб.

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По данным Transfermark, контракты истекают у Лионеля Месси из Барселоны, Серихо Рамоса из Реала и Дэвида Алабы из Баварии. Пока не известно, где эти футболисты продолжат карьеру.

Топ-футболисты, которые могут стать свободными агентами

Лионель Месси (Барселона) Дэвид Алаба (Бавария) Джанлуиджи Доннарумма (Милан) Мемфис Депай (Лион) Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль) Серхио Агуэро (Манчестер Сити) Анхель Ди Мария (ПСЖ) Серхио Рамос (Реал) Аркадиуш Милик (Наполи) Юлиан Дракслер (ПСЖ) Лука Модрич (Реал) Генрих Мхитарян (Рома) Хакан Чалханоглу (Милан) Джером Боатенг (Бавария)



Футболисты, в которых заканчиваются контракты / Инфографика 24 канала

Обратите внимание. Названные футболисты уже летом могут стать свободными агентами. Следовательно, за переход такого футболиста в другую команду клуб не получит ничего. Например, стоимость Месси составляет 110 миллионов евро. Алаба стоит 71,50 миллиона евро. Цена Доннаруммы составляет 66 миллионов евро. Депай стоит 49,50 миллиона евро.