Французский ПСЖ активно ищет нового наставника на замену Томасу Тухелю. Маурисио Почеттино может стать преемником немца и привести в клуб звездного Лионеля Месси.

В четверг, 24 декабря, Томас Тухель неожиданно покинул пост главного тренера ПСЖ. Якобы клуб уволил наставника после интервью, в котором он раскритиковал менеджмент. 48-летний Маурисио Почеттино – главный приоритет французского гранда. Одной из причин подписания контракта именно с аргентинцем являются хорошие отношения тренера с Лионелем Месси, которого так сильно хотят видеть в команде боссы ПСЖ, сообщает Le Parisien.

Читайте также Соперник Шахтера уволил тренера: командой будет руководить экс-директор академии "горняков"

Местные СМИ же называли причиной отставки решение спортивного директора Леонардо. Он находился в не самых лучших отношениях с Тухелем и искал повода для отставки тренера – катализатором стали неоднозначные выступления в Лиге 1.

Лео на шаг ближе к ПСЖ

Уже вскоре специалист может возглавить тренерский мостик парижан. Назначение Почеттино может помочь трансферу звездного Лео. Земляки в теплых отношениях и начинали игровую карьеру в одном клубе – Ньюэллс Олд Бойз.

Сам Маурисио не против, чтобы в его команде играл звездный земляк. Еще одним плюсом для ПСЖ является то, что в их составе уже играет бразилец Неймар, который тоже предпочитает снова сыграть бок о бок с Лионелем.

Но у наставника появились серьезные конкуренты на должность. Ими стали Тиаго Мотта и Массимильяно Аллегри. Все три тренера находятся без команды.

Мотта – бывший игрок ПСЖ, он 6 лет отдал парижанам (2012/18). Однако его первый тренерский опыт, в 2019 году в итальянском Дженоа, вышел неудачным: Мотта продержался на мостике только 3 месяца и был уволен.

– бывший игрок ПСЖ, он 6 лет отдал парижанам (2012/18). Однако его первый тренерский опыт, в 2019 году в итальянском Дженоа, вышел неудачным: Мотта продержался на мостике только 3 месяца и был уволен. Аллегри же весной 2019 года покинул Ювентус и так и не нашел нового места работы.

же весной 2019 года покинул Ювентус и так и не нашел нового места работы. Почеттино также находится без клуба. Последним клубом аргентинского специалиста был английский Тоттенхэм.

После 17 туров ПСЖ с 35 очками располагается на 3 месте в чемпионате Франции. В 1/8 финала Лиги чемпионов жребий вновь свел парижан с каталонской Барселоной.