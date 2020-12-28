Аргентинець Ліонель Мессі вже влітку 2021 року може стати вільним агентом. Це означає, що контракт Мессі з Барселоною добіжить кінця і один з найдорожчих футболістів світу зможе змінити клуб безкоштовно.

Ліонель Мессі заявив, що не буде починати в січні переговори з іншими клубами. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Поки нічого не ясно

Як відомо, контракт 33-річного аргентинця з каталонцями чинний до 30 червня 2021 року. Відповідно до правил, за пів року до кінця угоди він може вести перемовини з іншими клубами.

Поки нічого не ясно. Я дочекаюся закінчення сезону. Головне – думати про команду, завершити сезон, спробувати виграти трофеї і не відволікатися на сторонні речі,

– сказав Мессі.

Що відомо про кар'єру Мессі в Барселоні

Мессі – вихованець академії Барселони, в якій виступає з 2005 року. За всю кар'єру в Барселоні Мессі зіграв 749 матчів та забив 644 голи.

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Аргентинець побив рекорд легендарного бразильця Пеле за кількістю голів в одному клубі. Пеле забив 643 голи за Сантос, хоча в бразильському клубі кажуть, що більше.

Лео володар шести "Золотих м'ячів", 10-разовий чемпіон Іспанії, 4 рази виграв Лігу чемпіонів та тричі Суперкубок УЄФА.



Футболісти, у яких закінчуються контракти / Інфографіка 24 каналу