Я извиняюсь, – Месси раскаялся перед ПСЖ за свои недоразумения с французским грандом
Источник:Инстаграмм Лионеля Месси
Лионель Месси записал видеообращение, в котором принес извинения своим партнерам по команде. Аргентинец ждет ответа.
Лионель Месси записал видеообращение, в котором объяснил свои действия. Аргентинец нашел себе оправдание.
Достойно внимания Защитника сборной Италии приговорили к пяти годам тюрьмы из-за организации договорного матча
Сделал выводы
Многократный обладатель "Золотого мяча" не готов с тотальным скандалом покину ПСЖ. Аргентинская легенда записала видео, в котором он внес объяснение в нашумевшую ситуацию с его несанкционированной поездкой в Саудовскую Аравию. Французский гранд за путешествия Месси, которые он не согласовал с клубом, отстранил футболиста на две недели. Теперь Лионель ждет вердикта ПСЖ.
Я думал, что у нас будет день отдыха, как обычно. У меня уже была организована поездка, и я не мог ее упразднить. Я уже однажды отменил ее раньше. Я извиняюсь перед моими партнерами по команде и жду, что решит клуб по поводу меня,
– сказал Месси.
Напомним, что аргентинский футболист, скорее всего, покинет французский гранд по завершению сезона, поскольку стороны не могут согласовать условия продления контракта с Месси и с футболистом. возник ряд скандалов. Среди главных претендентов на Лионеля оказались Барселона, являющаяся фаворитом в битве за футболиста, Аль-Хилаль, который каким образом готов затащить аргентинца в свой состав., и Интер Майами, который совместными усилиями команд МЛС питает надежды на удивление.
Месси в состоянии парижан
- Контракт аргентинца с ПСЖ действует до лета 2023 года. К французскому коллективу Месси присоединился даром в 2021 году. поскольку Барселона не могла вписать большую зарплату нападающего в рамки правил Ла Лиги.
- За французский коллектив Месси провел 71 поединок, забил 31 гол и отдал 34 ассиста.
- В составе ПСЖ Месси становился чемпионом Франции и выигрывал Суперкубок страны. А вот Кубок Франции – единственный титул, еще Лионелю не подчинявшийся в его карьере. И по такому развитию событий уже и не подчинится. Поскольку ПСЖ вылетел от Марселя в 1/8 Кубка Франции, а победный гол в матче забил именно Руслан Малиновский.
- Также, находясь в составе ПСЖ, Месси завоевал седьмой "Золотой мяч".