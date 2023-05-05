В Италии суд вынес приговор по поводу организации одного из договорных матчей. Как следствие, был арестован защитник Монцы Армандо Иццо.

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Прокуратура Неаполя расследовала дело по организации поединка с фиксированным результатом. Речь идет о встрече во втором дивизионе чемпионата Италии в 2014 году между Моденой и Авеллино.

Иццо тогда выступал за других. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу Модены, а Армандо с двумя его партнерами прокуратура обвинила в сдаче игры.

В итоге Армандо приговорили к пяти годам заключения. При этом наказали и брата Иццо, который якобы сделал ставку в 400 тысяч евро на гол Модены и заработал около 60 тысяч. Его приговорили к полутора годам за решеткой.

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Сам 31-летний защитник свою вину отрицает. Иццо намерен подавать апелляцию. Интересно, что и его клуб Монца встал на его сторону и выразил поддержку футболисту. Армандо ранее обвиняли в организации другого договорного матча Авеллино – Реджина.

Впрочем, суд его оправдал. Иццо выступает в Монце в аренде из Торино. Также защитник поиграл за Наполи, Триестину и Дженоа. В 2019 году Армандо получил вызов в сборную Италии и сыграл за нее три матча.