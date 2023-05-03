Аргентинский форвард уехал на отдых с семьей в Саудовскую Аравию, не получив от клуба никакого разрешения на такой внеплановый отпуск. В клубе такое дерзкое поведение Лео изрядно разозлило не только тренерский штаб, но и руководство ПСЖ.

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Смелое наказание от боссов ПСЖ

В команде появилось много разговоров о таком поведении Лионеля.

Отметим, что у Месси привлекательный контракт на сумму около 30 миллионов евро в год от туристической фирмы этой страны.

Руководство ПСЖ решило не игнорировать поступок аргентинца и серьезно наказать футболиста-нарушителя. Месси отстранен от тренировок и матчей сроком на следующие две недели. Также в это время ему не будут выплачивать зарплату. Но последний нюанс скорее всего не так беспокоит Лео является вторым в рейтинге самых богатых спортсменов мира за 2022 год по версии Forbes, как отсутствие игровой практики.

Таким решением боссы парижан решили доказать всем, что в команде все футболисты равны, нет распределения на звезд и второсортных игроков. Все футболисты не должны ставить собственные интересы выше клубных.

Месси пропустит два поединка Лиги 1 – против Труа (7 мая) и Аяччо (13 мая).

К слову, ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 75 очков. А это теперь всего на 5 баллов больше, чем у другого Марселя, за который выступает Руслан Малиновский.

Карьера Месси в ПСЖ идет по наклонной