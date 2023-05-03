Аргентинский форвард уехал на отдых с семьей в Саудовскую Аравию, не получив от клуба никакого разрешения на такой внеплановый отпуск. В клубе такое дерзкое поведение Лео изрядно разозлило не только тренерский штаб, но и руководство ПСЖ.
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Смелое наказание от боссов ПСЖ
В команде появилось много разговоров о таком поведении Лионеля.
Отметим, что у Месси привлекательный контракт на сумму около 30 миллионов евро в год от туристической фирмы этой страны.
Руководство ПСЖ решило не игнорировать поступок аргентинца и серьезно наказать футболиста-нарушителя. Месси отстранен от тренировок и матчей сроком на следующие две недели. Также в это время ему не будут выплачивать зарплату. Но последний нюанс скорее всего не так беспокоит Лео является вторым в рейтинге самых богатых спортсменов мира за 2022 год по версии Forbes, как отсутствие игровой практики.
Таким решением боссы парижан решили доказать всем, что в команде все футболисты равны, нет распределения на звезд и второсортных игроков. Все футболисты не должны ставить собственные интересы выше клубных.
Месси пропустит два поединка Лиги 1 – против Труа (7 мая) и Аяччо (13 мая).
К слову, ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 75 очков. А это теперь всего на 5 баллов больше, чем у другого Марселя, за который выступает Руслан Малиновский.
Карьера Месси в ПСЖ идет по наклонной
- 35-летний звездный футболист выступает за французский клуб с августа 2021 года, перебравшись из Барселоны.
- По состоянию на 3 мая 2023 года Месси провел за ПСЖ уже 71 матч – 31 гол и 34 ассиста сделал Лео за это время в Париже.
- Контракт Лионеля с парижанами истекает в конце сезона-2022/2023. Есть пролонгация сделки еще на один год, но она вряд ли будет активирована.
- СМИ активно сватают Месси обратно в Барселону, где его с нетерпением ждут местные болельщики.
- Своим скандальным поведением Лео неоднократно показывает, что хочет покинуть ПСЖ. Это уже не первый раз, когда Лионель раньше времени позволял себе покидать тренировочный процесс команды.