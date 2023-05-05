В Італії суд виніс вирок з приводу організації одного з договірних матчів. Як наслідок, був заарештований захисник Монци Армандо Іццо.

До теми Вперше з часів Марадони: Наполі втретє став чемпіоном Італії – відеоогляд "золотого" матчу

Прокуратура Неаполя розслідувала справу щодо організації поєдинку із фіксованим результатом. Мова про зустріч у другому дивізіоні чемпіонату Італії в 2014 році між Моденою та Авелліно.

Іццо тоді виступав за других. Тоді поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь Модени, а Армандо з двома його партнерами прокуратура звинуватила у здачі гри.

У підсумку Армандо засудили до п'яти років ув'язнення. При цьому покарали і брата Іццо, який начебто зробив ставку у 400 тисяч євро на гол Модени та заробив близько 60-ти тисяч. Його засудили до півтора рока за гратами.

Читайте також Рим проти Мілану в боротьбі за ЛЧ: хто вийде переможцем із дуелей Мілан – Лаціо та Рома – Інтер

Сам 31-річний захисник свою вину заперечує. Іццо має намір подавати апеляцію. Цікаво, що і його клуб Монца встав на його бік та висловив підтримку футболісту. Армандо раніше звинувачували у організації іншого договірного матчу Авелліно – Реджина.

Втім суд його виправдав. Іццо виступає у Монці в оренді з Торіно. Також захисник пограв за Наполі, Трієстіну та Дженоа. У 2019 році Армандо отримав виклик у збірну Італії та зіграв за неї три матчі.