Динамо на "Хэмпден Парк" в большинстве победило Глазго Рейджерс со счетом 2:0. По итогам двух поединков киевляне вышли в следующий раунд Лиги чемпионов, пишет 24 Канал.

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Динамо сыграет против вице-чемпиона Австрии

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоялась еще 5 августа. Тогда динамовцы получили потенциального соперника, который должен был определиться в поединке Зальцбург – Твенте. В первом матче победу со счетом 2:1 праздновали "красные быки". Вторая встреча соперников завершилась вничью 3:3.

Таким образом, Так что в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов подопечные Шовковского встретятся с РБ Зальцбург. Первые матчи состоятся 20–21 августа, а ответные матчи – 27-28 августа 2024 года.

Напомним, что во втором раунде динамовцы по сумме двух матчей уничтожили сербский Партизан с общим счетом 9:2.

В третьем раунде квалификации киевлянам достался Глазго Рейнджерс. В первой встрече подопечные Шовковского не удержали победу. Игра завершилась вничью 1:1. А вот в ответном матче "бело-синие" благодаря голам Пихаленка и Волошина одержали выездную победу.